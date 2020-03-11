Томенко рассказали о «рекордной модернизации» предприятий Алтайского края

В правительстве Алтайского края представили итоги инвестиционной деятельности в пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности в 2019 году, сообщают на официальном сайте региона.

Как выяснилось, в 2019 году в пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности отмечена высокая инвестиционная активность.

Объем инвестиций в основной капитал только крупных и средних предприятий увеличился на 41% и составил более 4,7 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд — в производстве пищевых продуктов, 0,7 млрд — в производстве фармацевтической продукции и 0,6 млрд — в производстве напитков. Такой показатель стал рекордным за последние 20 лет, отметили в Алтайпищепроме. Наибольший объем инвестиций в основной капитал пришелся на предприятия молочной промышленности — 2,3 млрд рублей.

Деньги вкладывались не только в строительство новых производств, но и в реконструкцию и модернизацию уже действующих предприятий. Реализацию инвестиционных мероприятий осуществляли более 110 предприятий.

Новшества коснулись практически всех отраслей - молочной и мясоперерабатывающей, мукомольно-крупяной, пивобезалкогольной и фармацевтической.

Что именно доделывали и переделывали

На Барнаульском молочном комбинате завершили модернизация производственной площадки Быстрянского маслосырзавода и продолжили реконструкцию Карагужинского маслосырзавода. Установлено новое высокотехнологичное оборудование, которое позволило увеличить мощности по переработке молока со 120 до 300 тонн.

Вторую очередь реконструкции завода завершает «Троицкий маслосыродел», входящий в компанию «Киприно». На свободной площадке рядом с заводом построены новый сыродельный цех производительностью до 12 тонн готовой продукции в сутки и сырохранилище площадью 4 тыс. квадратных метров.

В Косихинском районе открылся завод по производству растительного масла - ООО «Новые технологии», текущая производственная мощность которого на первом этапе составляет до 20 тонн переработки маслосемян в сутки, или порядка 7−8 тонн готовой продукции.

В Алейском районе закончили строительство цеха по производству растительных масел компанией «Язевское ХПП».

Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово». Предприятие произвело реконструкцию системы разделки, биобезопасности и складской логистики.

Мясоперерабатывающими предприятиями в 2019 году реализовывалось 17 инвестиционных проектов, 10 из них — полностью завершены.

Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе altapress.ru

В Новоалтайске на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) запустили предприятие по производству комбикорма на основе соевых бобов - «Сояночка».

В первый год планируют производить 1200 тонн комбикормов в месяц. При выходе на проектную мощность объем производства достигнет 24 тыс. тонн в год.

Летом 2019 года открыли первую очередь производственного комплекса по выпуску лекарственных средств компании «Эвалар». Открыли и продемонстрировали линию по выпуску натуральных лекарственных средств растительного происхождения.

Также постоянную модернизацию технологического процесса ведут предприятия «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, «Грана», Черемновский сахарный завод, Барнаульский пивоваренный завод, Бочкаревский пивоваренный завод и не только.