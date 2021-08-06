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Экономика

Томенко выделил деньги на повышение зарплат некоторым бюджетникам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении допсредств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы, сообщает правительство региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
altairegion22.ru.

В соответствии с распоряжением на повышение зарплат дополнительно направят 253 млн рублей.

«Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и энергетики, Министерство социальной защиты, Министерство спорта — должны обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году», — рассказали в правительстве.

Решение затронет отдельные категории работников, подпадающих под действие указов президента РФ.

Кроме того, зарплаты вырастут у работников бюджетного сектора, на которых не распространяется действие указов президента.

Ранее Томенко рассказал, как росли зарплаты в регионе с тех пор, как он стал губернатором Алтайского края.

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