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Экономика

Томенко заявил, что зарплаты в Алтайском крае растут

Губернатор Виктор Томенко в интервью «Вести.Алтай» рассказал, что некоторый рост зарплат намечается не только в бюджетной сфере, но и на частных предприятиях, сообщила «Алтайская правда».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

По словам Томенко, в 2019 году в правительстве предусмотрели расходы на зарплату до 40 млрд рублей, в 2018 году они были 35 млрд рублей, а в 2017 году — 30 млрд рублей.

«Те обещания и обязательства, которые мы заявляли, и которые я, как губернатор, брал, стараемся выполнять. Естественно, в меру тех финансовых возможностей, которые есть у нас, у всего нашего края», — сказал Томенко.

Большинство жителей края работает в частных организациях, продолжил губернатор. Там размер заработной платы зависит от экономического состояния предприятия. В свою очередь рынок «понемногу ориентируется на зарплаты в госучреждениях». И когда они повышаются, считает Виктор Томенко, на других предприятиях «стараются соответствовать, чтобы привлекать достойных квалифицированных работников».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

На экономическую ситуацию на каждом предприятии влияет очень много факторов. Тем не менее и здесь тоже у нас намечается определенный рост. И он уже намечался в 2018 году. В планах многих наших предприятий такое повышение тоже есть.

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