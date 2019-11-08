Томенко заявил о готовности Алтая конкурировать с другими странами за казахстанский рынок

Экономическое сотрудничество Алтайского края и Казахстана становится все теснее, и предприятия нашего региона уже занимают места конкурентов из других стран, поставляющих продукцию на казахстанский рынок, заявил губернатор Виктор Томенко.

Об этом глава региона высказался на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках форума предприятия Алтайского края презентовали коллективную экспозицию на выставке «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана». Здесь были представлены результаты сотрудничества с предприятиями и организациями Республики Казахстан.

Алтай готов конкурировать за казахстанский рынок. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня для Алтайского края Казахстан является самым близким и самым крупным внешнеторговым партнером. Плотное экономическое взаимодействие нашего региона со страной-соседом ярко иллюстрирует растущий объем товарооборота.

Речь идет и об экспорте, и об импорте товаров и услуг.

Алтай готов конкурировать за казахстанский рынок. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Так, сравнивая показатели 2018 и 2016 годов, можно констатировать: объем товарооборота увеличился более чем в полтора раза за счет роста экспорта из Алтайского края в Казахстан различных видов продукции — товаров, сырья и материалов.

По словам Виктора Томенко, общий объем товарооборота между Алтайским краем и Республикой Казахстан в 2018 году составил порядка 480 миллионов долларов США.

Виктор Томенко,

Губернатор Алтайского края:

Из них примерно 360 миллионов — это объем экспорта, 120 миллионов составил объем импорта. Общий объем продукции, которую Алтайский край поставляет на экспорт, превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов. Таким образом, на долю Казахстана приходится более 30% экспорта. Это самый крупный наш партнер, следующим в этом списке является Китай, показатели экспорта в эту страну примерно в два раза меньше. Думаю, это о многом говорит.

Алтай готов конкурировать за казахстанский рынок. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Говоря о перспективах дальнейшего взаимодействия с Казахстаном, глава региона обратил внимание на железнодорожную отрасль.

Случайность ли то, что в прошлом году объемы закупок железнодорожных вагонов были существенными? Казахстанские операторы железной дороги обновляли свой парк, и им потребовалось купить около трех тысяч вагонов на предприятии «Алтайвагон». Это треть всего объема производства вагонов нашего предприятия за 2018 год. Мы должны постоянно анализировать ситуацию, чтобы понимать основу наших взаимоотношений и, отталкиваясь от этого «фундамента», строить планы на будущее.

Также ширится поставка в Казахстан другой машиностроительной продукции, например сельскохозяйственной техники.

Алтай готов конкурировать за казахстанский рынок. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Кроме того, наших партнеров по ту сторону границы интересуют поставки кокса, полукокса, концентратов металлов (меди, цинка и других) и продуктов питания.

Мы можем говорить об увеличении объемов и уточнении номенклатуры поставляемой продукции, а также о занятии предприятиями Алтайского края места конкурентов из других стран, которые сегодня ведут поставки продукции в Казахстан.

Также Виктор Томенко акцентировал внимание на том, что традиционные направления взаимодействия Алтайского края с Казахстаном не заканчиваются на реализации товаров.

Речь также идет о большом объеме услуг, который получают граждане Республики Казахстан и граждане России, жители Алтайского края, пересекая границу, бывая в гостях друг у друга, приезжая в целях туризма, отдыха, лечения и обучения. Очень важной частью нашего взаимодействия являются культурные связи, межнациональное общение.

Также он напомнил, что 840 километров российско-казахстанской границы проходит по территории Алтайского края, добавив, что Казахстан сегодня объективно — самый большой партнер из числа зарубежных стран.