Тоньше, но надежнее. «Стройберг» запустил производство силикатных пазогребневых перегородочных плит

Силикатный завод «Стройберг» запустил в производство, уникальную в южной Сибири перегородочную пазогребневую плиту. В чем ее особенность, почему классические материалы производства не теряют популярности и какую еще новинку готовят для строителей, расскажем в этом материале.

Без швов и лишнего шума

Перегородочную пазогребневую плиту используют для кладки не только межкомнатных, но и межквартирных перегородок. Материал отлично зарекомендовал себя на строительном рынке европейской части России.

Если раньше в Алтайский край такие новинки приходили с опозданием на три года, то теперь «Стройберг» сократил это отставание. Подтолкнул к оперативному решению уральский тренд: наши соседи стали резко увеличивать производство блочной продукции, снижая выпуск кирпича.

Причина успеха — в ключевых характеристиках. Плиту изготавливают из того же сырья, что и силикатный кирпич, поэтому она имеет ряд преимуществ перед аналогичными материалами из гипса или ячеистого бетона.

Прежде всего силикатная плита плотнее, что дает более высокую прочность конструкции и ее повышенную звукоизоляцию при относительно меньшей толщине.

Нагрузка, которую выдерживает одно изделие — больше 50 тонн, — отметил главный технолог «Стройберга» Сергей Барсуков. — Поэтому к такой стене можно спокойно крепить мебель, чего нельзя делать, например, с перегородкой из гипсокартона или гипса.

Сергей Барсуков, главный технолог «Стройберга». Фото: Анна Зайкова.

У прочного и долговечного материала не будет кладочных швов, он не требует дополнительных работ по оштукатуриванию стен, достаточно только шпаклевки.

Одна перегородочная плита заменяет пять кирпичей: растет скорость укладки и уменьшается общая масса всей конструкции. Строители также экономят на растворе, соединяя детали с помощью системы «паз-гребень» и специального клея.

Перегородочная пазогребневая плита. Фото: Анна Зайкова.

Кроме того, в сравнении с аналогами, у силикатной пазогребневой плиты повышенная влагостойкость, шумоизоляция, экологичность, ровная поверхность, меньшая усадка при высыхании, что позволяет применять ее для строительства межквартирных перегородок. А толщина всего в 80 мм помогает увеличить полезную площадь помещений и тем самым получить дополнительные квадратные метры.

Еще одно из преимуществ: силикатные плиты являются негорючим материалом, а за счет того, что в составе есть натуральный антисептик – известь, они противостоят распространению грибков и плесени.

Основные характеристики: 18 кг — масса изделия;

500×80×248 мм — размер;

48 дБ — звукоизоляция;

1800 кг/м3 — плотность;

8,5-9,0 % — водопоглощение;

15,0 МПа — прочность.

Как изготавливают перегородочную пазогребневую плиту

Силикатные перегородочные плиты производят из смеси песка, негашеной извести и воды с помощью прессования, и последующей обработки паром в автоклаве под высоким давлением.

Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco», который появился в «Стройберге» раньше, чем на других алтайских заводах. Чтобы освоить выпуск нового вида продукции, компания приобрела новый инструмент для своего пресса.

На выходе, по оценке специалистов, получаются ровные плиты с гладкой поверхностью с хорошей геометрией.

Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco». Анна Зайкова. Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco». Анна Зайкова. Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco». Анна Зайкова. Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco». Анна Зайкова. Плиты прессуются на немецком гидравлическом прессе фирмы «Lasco». Анна Зайкова.

Факт: ближайшие производства, где производят силикатную перегородочную пазогребневую плиту находятся в Тюмени и Каменск-Уральском.

Бесплатный поддон — на пробу

Производство пазогребневой перегородочной плиты в «Стройберге» освоили совсем недавно: промышленный запуск продукции в серию был осуществлен в конце февраля 2024 года. Сейчас на складе хранятся уже около 2 тыс. поддонов с данным изделием.

Из них 1,8 тыс. отправятся к новосибирским застройщикам, у которых до недавнего времени была популярна пазогребневая гипсовая плита.

Сегодня нам уже подали заявки на силикатную плиту в объемах, которые мы планируем выпустить в этом году, — отметил гендиректор «Стройберга» Михаил Дыров. — Алтайские застройщики пока с решением не торопятся. Мы ведем активную рекламную компанию: готовы подарить каждой фирме по одному поддону на пробу.

Михаил Дыров, генеральный директор «Стройберга». Фото: Анна Зайкова.

Бетон и силикат против керамики

Пазогребневую силикатную плиту используют для изготовления внутренних перегородок. Для других задач «Стройберг» выпускает гиперпрессованный бетонный кирпич. Он имеет ряд преимуществ перед керамическим.

Производство такого кирпича «Стройберг» запустил в 2017 году, установив немецкий гиперпресс «LaeisBeta 3000». Он, внешне похож на готовый к взлету космический корабль, под высоким давлением надламывает частицы массы и образует новые минеральные связи в кирпиче.

Как отметил Сергей Барсуков, в итоге получается материал высокой плотности и прочности, у него ровные грани и низкое водопоглощение, высокая морозостойкость и долговечность. Все это позволяет применять его во влажных условиях, при низких температурах и больших нагрузках, это, в основном, подвальные помещения, фундаменты и т.д. Для этих задач керамический кирпич слишком хрупок, марка по прочности гиперпрессованных изделий составляет от М150 до М300.

Также «Стройберг» производит несколько видов лицевого гиперпрессованного кирпича для оформления фасадов цоколей. По умолчанию его изготавливают в нескольких оттенках: сером, коричневом, терракотовом и т.д. В зависимости от задач заказчика производство может использовать разный пигмент.

Богата цветовая палитра и у силикатного кирпича. Что бы ни диктовала мода, он остается классическим материалом в строительстве. Такой кирпич выбирают за надежность и качество.

Благодаря идеальной геометрии кладка получается качественной и эстетичной. По удобству в работе «силикат» существенно выигрывает у «керамики».

Еще одно достоинство силикатного кирпича — экологическая чистота. Его создают из природных компонентов: песка, извести и воды. Они в сочетании с новыми технологиями и современным оборудованием позволяют делать кирпич марок М150-М200. Дома из них будут сохранять презентабельный вид не менее века, уверены специалисты.

Факт: более 70% зданий в Барнауле возвели из материалов «Стройберга». Его продукция также востребована в Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях и в Казахстане.

Пробудить новый интерес к силикатным материалам сможет новинка, которую «Стройберг» готовит к осени: крупноформатный блок 250×250×250 мм, который в стене заменит сразу пять полуторных кирпичей, позволяя сэкономить на растворе и увеличить скорость работы каменщика.

Так же, как и пазогребневую перегородку, его можно будет укладывать на клей.

Кроме того, у таких блоков будут пустоты в количестве до 35% от общего объема, что позволит значительно облегчить конструкцию, плотность таких блоков составляет около 1200 кг/м3.

Газобетон — король продаж

Сейчас самый популярным вид продукции «Стройберга» — автоклавный газобетон. Его завод начал выпускать в 2021 году, открыв новый цех. Спрос на этот материал растет вместе с интересом к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС).

Технология производства автоклавного газобетона чем-то похожа на технологию приготовления мучных изделий: здесь также нужно замесить «тесто», дать ему подняться, набрать достаточную прочность и разрезать, получившийся еще пластичный массив на необходимый размер. Далее блоки «выпекают» под высоким давлением в автоклаве. Готовый материал идет на упаковку.

В отличие от других производств, здесь — безотходное производство. Все, что срезается с массива, отправляют на переработку. Из таких остатков делают вторичный шлам, который нужен при новом замесе.

Полный цикл непрерывного производства занимает около 15 часов. «Стройберг» выпускает около 300 кубометров газобетона в сутки.

На нашем заводе есть все, чтобы построить дом, — отметил Михаил Дыров. — Гиперпрессованным кирпичом можно выложить фундамент, газобетоном — основные стены, силикатным — облицовку. Теперь появились перегородки, которые также будут востребованы.

За год «Стройберг» выпускает: более 100 млн штук силикатного кирпича;

более 80 тыс. куб. м автоклавного газобетона;

7,2 млн штук гиперпрессованного кирпича;

более 200 тыс. тонн щебня.

Продукция компании «Стройберг». Фото: Анна Зайкова.

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