Топ-100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края

В 2022 году Алтайский край подтвердил свое положение крепкого экономического середняка: ни существенных взлетов поступления каких-либо налогов, ни заметного падения сборов не отмечается. Мало изменился и рейтинг крупнейших плательщиков налогов в консолидированный бюджет РФ. Хотя отдельные компании повысили позицию, другие же вылетели из топ-100. Знакомим читателей со списком крупнейших, а для начала — основные цифры и факты, отражающие фискальные итоги года.

Факт первый

Сборы налогов в 2022 году возросли в крае на 10 млрд рублей к 2021 году, взносов во внебюджетные фонды — на 4 млрд.

Рост сбора налогов не столь существенный, как в нефтегазовых регионах. Так, в Иркутской области прирост налоговых платежей превысил 1 трлн рублей — здесь основную часть прибавки обеспечили налоги с добычи газа, ушедшие в федеральный бюджет, сообщили аналитики компании FinExpertiza.

Но не зафиксировано и заметного спада поступлений, как, скажем, в Калининградской области, где общие сборы упали на 78,2 млрд. В целом по стране прирост налоговых поступлений отмечен в 70 регионах, в 15 — сокращение.

Факт второй

Главными драйверами роста стали налоги на доходы физлиц и на совокупный доход и НДС. При этом поступления НДФЛ возросли на 16,5%, что выше годовой инфляции (12,05%, по данным барнаульского отделения Сибирского ГУ ЦБ). В отраслевом разрезе наибольший прирост обеспечили торговля, промышленность и строительство — системообразующие отрасли региона.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Факт третий

Санкции не могли не сказаться на результатах финансового сектора, принявшего первый и основой удар. Поступления налогов от банков заметно «просели». Из топ-100 крупнейших налогоплательщиков выбыло одно кредитное учреждение, остальные два банка заняли более низкие, чем годом раньше, позиции. Тем не менее, сектор сумел сохранить устойчивость.

Факт четвертый

Неожиданным стало сокращение налоговых поступлений от аграрного сектора региона, получившего весьма высокий урожай. Проблемы сектора позволяет сгладить господдержка и прогнозируемое увеличение экспорта зерна. При этом доля отрасли в общих поступлениях налогов сохраняется на уровне 2,5%.

Еще одним пострадавшим сектором стало металлургическое производство, тесно связанное с мировой конъюнктурой. При этом доля поступлений налогов и страховых платежей от него остается весьма высокой.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Факт пятый

Поступления налог на профдоход («налог на самозанятых») увеличились за год в два раза, достигнув почти 160 млн рублей (2021 год — 73,9 млн). Количество самозанятых тоже возросло вдвое: по данным на 31 декабря 2022 года этот вид налога платили в крае 68,6 тыс. человек, тогда как годом раньше — 33,8 тыс.

В УФНС отмечают: только 3,2 тыс. плательщиков — индивидуальные предприниматели, для которых это просто льготная система налогообложения. Для большинства это форма ведения легального бизнеса.

Факт шестой

Налоговая служба выиграла 77% судебных процессов: 67 из 87 рассмотренных судами дел. В пользу налоговых органов взыскано 1,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Факт седьмой

В 2022 году количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило количество прекращенных на 1887 ИП. Количество зарегистрированных юрлиц сократилось на 1805: с 41,4 тыс. до 39,6 тыс.

В УФНС объясняют сокращение уменьшением вновь создаваемых юрлиц и прекращением их деятельности. В том числе — из-за исключения из госреестра в административном порядке. В 2022 году таким образом исключено 2 651 юрлиц. При этом 42% юридических лиц было отказано в регистрации из-за признаков фиктивности.

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100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2022 год