Топ-100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края

Факт первый
Сборы налогов в 2022 году возросли в крае на 10 млрд рублей к 2021 году, взносов во внебюджетные фонды — на 4 млрд.
Рост сбора налогов не столь существенный, как в нефтегазовых регионах. Так, в Иркутской области прирост налоговых платежей превысил 1 трлн рублей — здесь основную часть прибавки обеспечили налоги с добычи газа, ушедшие в федеральный бюджет, сообщили аналитики компании FinExpertiza.
Но не зафиксировано и заметного спада поступлений, как, скажем, в Калининградской области, где общие сборы упали на 78,2 млрд. В целом по стране прирост налоговых поступлений отмечен в 70 регионах, в 15 — сокращение.
Факт второй
Главными драйверами роста стали налоги на доходы физлиц и на совокупный доход и НДС. При этом поступления НДФЛ возросли на 16,5%, что выше годовой инфляции (12,05%, по данным барнаульского отделения Сибирского ГУ ЦБ). В отраслевом разрезе наибольший прирост обеспечили торговля, промышленность и строительство — системообразующие отрасли региона.
Факт третий
Санкции не могли не сказаться на результатах финансового сектора, принявшего первый и основой удар. Поступления налогов от банков заметно «просели». Из топ-100 крупнейших налогоплательщиков выбыло одно кредитное учреждение, остальные два банка заняли более низкие, чем годом раньше, позиции. Тем не менее, сектор сумел сохранить устойчивость.
Факт четвертый
Неожиданным стало сокращение налоговых поступлений от аграрного сектора региона, получившего весьма высокий урожай. Проблемы сектора позволяет сгладить господдержка и прогнозируемое увеличение экспорта зерна. При этом доля отрасли в общих поступлениях налогов сохраняется на уровне 2,5%.
Еще одним пострадавшим сектором стало металлургическое производство, тесно связанное с мировой конъюнктурой. При этом доля поступлений налогов и страховых платежей от него остается весьма высокой.
Факт пятый
Поступления налог на профдоход («налог на самозанятых») увеличились за год в два раза, достигнув почти 160 млн рублей (2021 год — 73,9 млн). Количество самозанятых тоже возросло вдвое: по данным на 31 декабря 2022 года этот вид налога платили в крае 68,6 тыс. человек, тогда как годом раньше — 33,8 тыс.
В УФНС отмечают: только 3,2 тыс. плательщиков — индивидуальные предприниматели, для которых это просто льготная система налогообложения. Для большинства это форма ведения легального бизнеса.
Факт шестой
Налоговая служба выиграла 77% судебных процессов: 67 из 87 рассмотренных судами дел. В пользу налоговых органов взыскано 1,5 млрд рублей.
Факт седьмой
В 2022 году количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило количество прекращенных на 1887 ИП. Количество зарегистрированных юрлиц сократилось на 1805: с 41,4 тыс. до 39,6 тыс.
В УФНС объясняют сокращение уменьшением вновь создаваемых юрлиц и прекращением их деятельности. В том числе — из-за исключения из госреестра в административном порядке. В 2022 году таким образом исключено 2 651 юрлиц. При этом 42% юридических лиц было отказано в регистрации из-за признаков фиктивности.
100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края за 2022 год
|
Место
|
Компания/организация
|
Доля, в %
|
Отрасль
|
Руководитель
|
Местоположение/
регистрация
|
1
|
«Алтай-кокс» (с учетом поступлений «НЛМК»)
|
4,4
|
Промышленность
|
Вадим Валяс
|
Заринск
|
2
|
«Розница К-1»
|
2,5
|
Торговля
|
Елена Ситникова
|
Барнаул
|
3
|
«Торговый дом БМЗ»
|
1,9
|
Торговля металлопродукцией
|
Андрей Ахрамович
|
Барнаул
|
4
|
ПКФ «Мария-Ра»
|
1,4
|
Торговля
|
Александр Ракшин
|
Барнаул
|
5
|
«Алтайвагон»
|
1,3
|
Промышленность
|
Дмитрий Медведев
|
Новоалтайск
|
6
|
«Барнаульский пивоваренный завод»
|
1,2
|
Производство напитков
|
Алексей Рыбников
|
Барнаул
|
7
|
«Барнаульская генерация»
|
1,1
|
Энергетика
|
Максим Басов
|
Барнаул
|
8
|
«Бочкаревский пивоваренный завод»
|
1,1
|
Производство напитков
|
Вадим Смагин
|
Целинный р-н
|
9
|
«Эвалар»
|
0,8
|
БАДы
|
Владимир Хлунов
|
Бийск
|
10
|
«РЖД» (теруправление)
|
0,7
|
Транспорт
|
Андрей Кульдишов
|
Барнаул
|
11
|
«Кучуксульфат»
|
0,6
|
Промышленность
|
Альберт Худайбирдин
|
Благовещенский р-н
|
12
|
«Иткульский спиртзавод»
|
0,6
|
Производство напитков
|
Юрий Тинт
|
Зональный р-н
|
13
|
«Новэкс»
|
0,6
|
Торговля
|
Ольга Маркова
|
Барнаул
|
14
|
«Тейси»
|
0,5
|
Производство напитков
|
Максим Байкалов
|
Барнаул
|
15
|
«Нортек»
|
0,5
|
Промышленность
|
Владимир Воробьев
|
Барнаул
|
16
|
«Борихинский пивзавод»
|
0,5
|
Производство напитков
|
Виталий Белкин
|
Алейский р-н
|
17
|
«Барнаултрансмаш»
|
0,5
|
Промышленность
|
Виктор Силивакин
|
Барнаул
|
18
|
«Россети Сибирь» (филиал)
|
0,4
|
Энергетика
|
Николай Пантелеев
|
Барнаул
|
19
|
«Алтайэнергосбыт»
|
0,4
|
Энергетика
|
Валерий Нагорнов
|
Барнаул
|
20
|
«Единый расчетный центр Минобороны РФ»
|
0,4
|
Бюджетная организация
|
Ольга Лощенова
|
Москва
|
21
|
Фонд соцстраха, филиал
|
0,4
|
Бюджетная организация
|
Татьяна Петрова
|
Барнаул
|
22
|
«Барнаульский ВРЗ»
|
0,4
|
Промышленность
|
Алексей Кунгурцев
|
Барнаул
|
23
|
УК «АЗПИ»
|
0,4
|
Промышленность
|
Виктор Герман
|
Барнаул
|
24
|
СК «Алтайкрайэнерго»
|
0,4
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
25
|
БПО «Сибприбормаш»
|
0,4
|
Промышленность
|
Сергей Михайлов
|
Бийск
|
26
|
«МСВ»
|
0,4
|
Торговля металлопродукцией
|
Константин Апалькин
|
Барнаул
|
27
|
«Сибирь-Полиметаллы»
|
0,4
|
Промышленность
|
Вадим Рязанцев
|
Рубцовский р-н
|
28
|
«Газпром трансгаз Томск», управление (с учетом поступлений ПАО «Газпром»)
|
0,3
|
Газификация
|
Андрей Хмурович
|
Барнаул
|
29
|
«Черемновский сахарный завод»
|
0,3
|
Пищевая промышленность
|
Александр Фадеев
|
Павловский р-н
|
30
|
КГКУ «Алтайавтодор»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Василий Мотуз
|
Барнаул
|
31
|
Краевая клиническая больница
|
0,3
|
Здравоохранение
|
Диана Рудакова
|
Барнаул
|
32
|
ГУ МЧС
|
0,3
|
Бюджетная организация
|
Александр Макаров
|
Барнаул
|
33
|
«Управляющая»
|
0,3
|
Право
|
Василий Ефремов
|
Барнаул
|
34
|
«Жилищная инициатива»
|
0,3
|
Строительство
|
Юрий Гатилов
|
Барнаул
|
35
|
ГУП «Северо-Восточное ДСУ»
|
0,3
|
Дорожное строительство
|
Роман Сомов
|
Новоалтайск
|
36
|
Сбербанк (отделение)
|
0,3
|
Финансы
|
Иван Шешиков
|
Барнаул
|
37
|
«Агроцентртехника»
|
0,3
|
Торговля
|
Александр Савостин
|
Барнаул
|
38
|
Управление судебного департамента
|
0,3
|
Бюджетная организация
|
Николай Турлиу
|
Барнаул
|
39
|
ТС «Аникс»
|
0,3
|
Торговля
|
Татьяна Никитина
|
Бийск
|
40
|
«Почта России», отделение
|
0,3
|
Связь
|
Александр Росляков
|
Барнаул
|
41
|
ГУП «Южное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Сергей Разумов
|
Алейск
|
42
|
«Роснефть-Алтайнефтепродукт»
|
0,2
|
Торговля
|
Юрий Васильев
|
Барнаул
|
43
|
«Сибэнергомаш-БКЗ»
|
0,2
|
Промышленность
|
Михаил Клугман
|
Барнаул
|
44
|
«Алттранс»
|
0,2
|
Промышленность
|
Александр Карлов
|
Барнаул
|
45
|
«Рубцовский завод запчастей»
|
0,2
|
Промышленность
|
Станислав Кедик
|
Рубцовск
|
46
|
«Алтайский госуниверситет»
|
0,2
|
Образование
|
Сергей Бочаров
|
Барнаул
|
47
|
Пенсионный фонд, отделение
|
0,2
|
Бюджетная организация
|
Борис Трофимов
|
Барнаул
|
48
|
«Алейскзернопродукт»
|
0,2
|
Пищевая промышленность
|
Алла Старовойтова
|
Алейск
|
49
|
«Степное»
|
0,2
|
Промышленность
|
Андрей Колесников
|
Рубцовский р-н
|
50
|
«Барнаульский водоканал»
|
0,2
|
Коммунальное хозяйство
|
Андрей Полюго
|
Барнаул
|
51
|
«Барнаульское ДСУ № 4»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Николай Данилин
|
Барнаул
|
52
|
«Газпром газораспределение Барнаул»
|
0,2
|
Газификация
|
Евгений Григоренко
|
Барнаул
|
53
|
Агрофирма «Черемновская»
|
0,2
|
Сельское хозяйство
|
Сергей Ярещенко
|
Павловский р-н
|
54
|
ПО «Спецавтоматика»
|
0,2
|
Промышленность
|
Александр Чудаев
|
Бийск
|
55
|
Завод имени Свердлова, филиал (ранее — «БОЗ»)
|
0,2
|
Промышленность
|
Максим Крючков
|
Бийск
|
56
|
Краевая клиническая больница СМП № 2
|
0,2
|
Здравоохранение
|
Александр Веретенников
|
Барнаул
|
57
|
«ФСК-Россети», филиал
|
0,2
|
Энергетика
|
Игорь Гавриш
|
Барнаул
|
58
|
«Барнаульский молкомбинат»
|
0,2
|
Пищевая промышленность
|
Наталья Кишкина
|
Барнаул
|
59
|
«Алтайкая крупа»
|
0,2
|
Пищевая промышленнсть
|
Сергей Решетник
|
Советский р-н
|
60
|
«Алт Авто»
|
0,2
|
Торговля, перевозки
|
Игорь Переверзев
|
Барнаул
|
61
|
«Курорт Белокуриха»
|
0,2
|
Рекреация
|
Константин Ежов
|
Белокуриха
|
62
|
«Санаторий Россия»
|
0,2
|
Рекреация
|
Федор Елфимов
|
Белокуриха
|
63
|
«Прайд-А»
|
0,2
|
Торговля
|
Юрий Никитин
|
Бийск
|
64
|
НПП «Алтайспецпродукт»
|
0,2
|
Промышленность
|
Сергей Егоров
|
Бийск
|
65
|
ГУП «Северо-западное ДСУ»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Сергей Гуляев
|
Завьяловский р-н
|
66
|
ФНПЦ «Алтай»
|
0,2
|
Промышленность
|
Борис Певченко
|
Бийск
|
67
|
«Марка»
|
0,2
|
Аренда интеллектуальной собственности
|
Роман Пипуныров
|
Барнаул
|
68
|
«Агротрак»
|
0,2
|
Торговля
|
Виктор Москаленко
|
Новосибирск
|
69
|
«АлтГТУ»
|
0,2
|
Образование
|
Андрей Марков
|
Барнаул
|
70
|
«Маркет»
|
0,2
|
Промышленность
|
Вячеслав Крупин
|
Первомайский р-н
|
71
|
ГУП «Рубцовское ДСУ-6»
|
0,2
|
Дорожное строительство
|
Игорь Левин
|
Рубцовск
|
72
|
Авиапредприятие «Алтай»
|
0,2
|
Транспорт
|
Виталий Архипенко
|
Барнаул
|
73
|
«Барнаульская горэлектросеть»
|
0,2
|
Энергетика
|
Сергей Кабаев
|
Барнаул
|
74
|
ТК «Европа»
|
0,2
|
Торговля
|
Александр Перевозчиков
|
Барнаул
|
75
|
«Торгсервис 22»
|
0,2
|
Торговля
|
Екатерина Слесарева
|
Барнаул
|
76
|
«Редукционно-охладительные установки»
|
0,2
|
Промышленность
|
Михаил Дроздов
|
Барнаул
|
77
|
БМК «Меланжист Алтая»
|
0,2
|
Промышленность
|
Людмила Осипова
|
Барнаул
|
78
|
«Алтайский краевой онкодиспансер»
|
0,2
|
Здравоохранение
|
Игорь Вихлянов
|
Барнаул
|
79
|
АГМУ
|
0,1
|
Образование
|
Ирина Шереметьева
|
Барнаул
|
80
|
ПО «Межрегионэнергосервис»
|
0,1
|
Промышленность
|
Антон Кравченко
|
Барнаул
|
81
|
«Алтайкрайэнерго»
|
0,1
|
Энергетика
|
Сергей Приб
|
Барнаул
|
82
|
ИП Ракшин Е.А.
|
0,1
|
Аренда, управление имуществом
|
Евгений Ракшин
|
Барнаул
|
83
|
«Горэлектротранс Барнаула»
|
0,1
|
Транспорт
|
Николай Петряшин
|
Барнаул
|
84
|
АКХ «Ануйское»
|
0,1
|
Сельское хозяйство
|
Владимир Никифоров
|
Петропавловский р-н
|
85
|
«Барнаульский аппаратурно-механический завод»
|
0,1
|
Аренда, управление имуществом
|
Владимир Мамонов
|
Барнаул
|
86
|
ПК «Агро-Индустрия»
|
0,1
|
Промышленность
|
Алексей Кочетыгов
|
Барнаул
|
87
|
«Барнаульский КЖБИ № 1»
|
0,1
|
Строительство
|
Кирилл Овсянников
|
Барнаул
|
88
|
«Нисса»
|
0,1
|
Торговля
|
Александр Лопаткин
|
Бийск
|
89
|
«Барнаульский котельный завод»
|
0,1
|
Промышленность
|
Александр Гаммер
|
Барнаул
|
90
|
АПЗ «Ротор»
|
0,1
|
Промышленность
|
Максим Коновалов
|
Барнаул
|
91
|
«Агросфера»
|
0,1
|
Торговля
|
Татьяна Ситникова
|
Барнаул
|
92
|
ГУП «Юго-восточное ДСУ»
|
0,1
|
Дорожное строительство
|
Николай Даскин
|
Бийск
|
93
|
Горбольница № 5
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Ирина Вильгельм
|
Барнаул
|
94
|
Станция скорой медпомощи
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Андрей Посекунов
|
Барнаул
|
95
|
Центр гигиены и эпидемиологии
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Денис Панченко
|
Барнаул
|
96
|
Алтайский краевой клинический перинатальный центр
|
0,1
|
Здравоохранение
|
Ирина Молчанова
|
Барнаул
|
97
|
«РТИ Барнаул»
|
0,1
|
Промышленность
|
Олег Плетнев
|
Барнаул
|
98
|
Алтайский завод сельхозмашиностроения
|
0,1
|
Промышленность
|
Иван Харламов
|
Новоалтайск
|
99
|
ГУ МВД
|
0,1
|
Бюджетная организация
|
Андрей Подолян
|
Барнаул
|
100
|
«Алтай-west»
|
0,1
|
Рекреация
|
Мария Попеляева
|
Белокуриха
Источник: УФНС по Алтайскому краю.