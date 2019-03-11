Кто больше всего платит налогов в Алтайском крае. Топ-100 крупнейших компаний

О чем говорит рейтинг налогоплательщиков края
1. Экономика нашего края довольно пестрая
Никаких доминирующих налогоплательщиков, как в сырьевых регионах — вроде «Норильского никеля» в Красноярском крае. Структура чемпионов почти не меняется год от года: торговые сети, банки, крупные промпредприятия, прежде всего производители алкоголя, которые платят акцизы.
2. Почти треть плательщиков из топ-100 — бюджетные организации
И это не так чтобы хорошая новость, поскольку, во-первых, они берут объемом работников (а значит, НДФЛ), что отражает не рост экономики региона, а скорее уровень занятости. А во-вторых, это значит, что бюджетные деньги крутятся собственно внутри системы.
3. В рейтинге совсем немного компаний таких значимых для региона отраслей, как сельское хозяйство и строительство
У аграриев много льгот и раздробленный бизнес. А крупных застройщиков в принципе немного, да и у тех работает не очень много людей (в основном на них трудятся небольшие подрядчики) и не так много имущества.
Топ-100 крупнейших плательщиков налогов и страховых платежей в Алтайском крае
1-е и 6-е места: «Розница К-1» и «Производственно-коммерческая фирма „Мария-Ра“»
Более 8 млрд рублей налогов и взносов (отчисления от всех юридических лиц, принадлежащих семье Ракшиных)
Принадлежат розничной сети продуктовых магазинов «Мария-Ра». Первая компания создана в 1993 году. Под брендом «Мария-Ра» работает 1090 розничных магазинов в Алтайском крае, Республике Алтай, Томской, Кемеровской и Новосибирских областях. В них обслуживается около миллиона покупателей в день.
Основатель компании — предприниматель Александр Ракшин. Собственность разделена между членами его семьи.
Торговая сеть «Мария-Ра» — одна из крупнейших розничных сетей России. В компании работает более 18 тыс. человек. В 2017 году ритейлер запустил модернизацию магазинов. В них меняется ассортимент, интерьер зала, добавляются сопутствующие услуги. Проект рассчитан на несколько лет.
Александр Ракшин,
учредитель сети магазинов «Мария-Ра»:
Самое дорогое, что есть у человека, — время, которое он может потратить на себя, своих близких, на то, чтобы делать благо. Ритейлерам предстоит конкурировать не за цену, не за вкус булочки, а за время. Кто экономит время клиента, максимально быстро обслуживает его, тот выигрывает.
2-е место: «Иткульский спиртзавод»
Данных нет
Одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. Расположено в Зональном районе. Создано на базе исторического предприятия, которое работает с 1868 года. Имеет 15 торговых марок водки премиум-, медиум- и эконом-класса.
«Иткульский спиртзавод» принадлежит московской компании «Кристалл-Лефортово» с 2015 года. 27% акций завода сейчас владеет ООО «ПромМаркет», 23,9% у ООО «УК „Кристалл-Лефортово“» и 21,2% у ООО «МТД Кристалл Сибирь».
В 2018 году «Иткульский спиртзавод» запустил две новые линии розлива, чтобы увеличить объемы производства в 1,5−2 раза (результат 2017 года — 1,1 тыс. дал водки в год и 876 дал спирта). На предприятии работает около 450 сотрудников. Завод занимает около трети рынка реализации водочной продукции в Алтайском крае.
3-е место: «Барнаульский пивоваренный завод»
2,56 млрд рублей налогов и взносов
Предприятие построено в 1976 году на месте глубокого залегания пластов артезианской воды — основного компонента напитков. В среднем в год пивзавод разливает 119 млн литров напитков.
Председатель совета директоров завода — Андрей Солодилов, генеральный директор — Алексей Рыбников. В совет директоров входят Николай Олейник, Александр Локтев и другие.
БПЗ выпускает 30 сортов пива и 25 безалкогольных напитков, включая квас. 80% производства занимает пиво. На заводе работает около 1300 сотрудников. Здесь реализуется серия инвестиционных проектов, позволяющих постепенно обновлять производство. В 2018 году запущено несколько линий розлива безалкогольных напитков. В 2019-м большую часть инвестиций запланировано потратить на строительство очистных сооружений, включая фильтры для собственной котельной. В итоге воздействие на экологию должно снизиться до нуля.
4-е место: «Бочкаревский пивоваренный завод»
2,169 млрд рублей налогов и взносов
Запущен в 1989 году рядом с селом Бочкари председателем колхоза «Вперед» Николаем Козленковым, дедом Вадима Смагина, генерального директора предприятия (владеет 95,8% акций компании).
На заводе работают 657 человек. Он наращивает присутствие в Сибири, Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке. В 2018 году предприятие разработало новые продукты: безалкогольное пиво и эксклюзивную линейку бирмиксов на основе пшеничного пива.
Объем выпуска продукции за 2018 год составил 2,836 млрд рублей (в ценах реализации без НДС и акцизов).
«Бочкари» продолжают строить жилье для сотрудников и бюджетников села. В 2019 году введут спорткомплекс для командных видов спорта и гостиницу для спортсменов и гостей села Бочкари. В развитие предприятия в 2019-м вложат около 400 млн рублей: запустят линию розлива в алюминиевую банку, автоматизируют форфасное отделение, построят дополнительный склад готовой продукции.
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
В программе (развития региона на ближайшие пять лет. — Прим. ред.) написано: нужно сделать жизнь для селян такой же, как для городских жителей. Не согласен! И пусть не обижаются на меня городские жители, но жизнь на селе должна быть лучше и краше.
5-е место: «Алтай-Кокс» (+НМЛК)
1,4 млрд рублей налогов и взносов
Входит в Группу «Новолипецкий металлургический комбинат». «Алтай-Кокс» — это одно из крупнейших коксохимических предприятий России, которое производит 15% всего российского кокса. Директор — Павел Лизогуб.
Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды только «Алтай-Кокса» составили в 2018 году 1,4 млрд рублей (данные по НМЛК не предоставлены). Численность персонала — 2836 человек. Объем производства в 2018 году — 3,6 млн тонн кокса.
«Алтай-Кокс» запустил проект с общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей: внедрение технологии трамбования угольной шихты на действующей коксовой батарее № 5. Это позволит повысить качество кокса и снизить его себестоимость, а также улучшить экологические параметры производства.
В 2018 году на предприятии завершили масштабную реконструкцию систем очистки воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха. Благодаря этому уровень очистки от пыли достиг 99,5%, улучшились условия труда работников.
7-е место: Алтайское отделение ПАО «Сбербанк»
1,87 млрд налогов и взносов
Сбербанк — крупнейший работодатель в регионе среди кредитных организаций, здесь работают 3137 сотрудников.
В Алтайском крае Сбербанк одним из первых в России открыл эскроу-счет для строящегося дома. С августа 2017 года в Бийске им организована оплата банковской картой проезда в городском транспорте. С 1 января по 1 ноября 2018 года количество операций на один активный терминал в день возросло с 6,8 до 23,3 соответственно.
В 2018 году Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» было выдано более 140 тысяч потребительских кредитов, темп роста к 2017 году составил 130%, ипотечных кредитов — свыше 13 тысяч на 16,6 млрд рублей (темп роста — 150%). Срочный кредитный портфель юридических лиц достиг в 2018 году 23,7 млрд рублей, в том числе клиентов крупнейшего и среднего бизнеса — 14,45 млрд рублей, клиентов малого бизнеса — 9,25 млрд рублей (темп роста — 114%).
8-е место: «Кучуксульфат»
1,7 млрд рублей налогов и взносов
Предприятие Благовещенского района. Создано в 1960 году для производства сульфата натрия — компонента моющих средств и других продуктов. Сырьевая база предприятия — озеро Кучукское. Численность промышленного персонала 1155 человек. Средняя зарплата в 2018 году составила 42,7 тысячи рублей. Возглавляет «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов.
Реализовано 750,2 тыс. тонн продукции — сульфата натрия. Часть отгружается на экспорт.
С 2016 года на предприятии реализуется большой инвестпроект — строительство котельного цеха. Финансовая емкость составляет около 2,5 млрд рублей. Ежегодные капвложения компании — более 1 млрд рублей.
9-е место: «РЖД»
1,275 млрд рублей налогов и взносов
Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Предприятие образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России.
Объем инвестиционной программы — 3,8 млрд рублей. На предприятии работает 9392 человека.
В 2018 году РЖД на Заринском железнодорожном узле модернизировали инфраструктуру, отремонтировали здания и пешеходный переходный мост. Также реконструировали железнодорожный вокзал в Усть-Тальменке, приобрели восемь новых маневровых локомотивов. Предприятие организовало капитальный и текущий ремонт путей (более 150 км), модернизировало котельную на железнодорожной станции Рубцовск.
10-е место: «Альфа-Банк»
Данных нет
Компания основана в 1990 году. Это универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций. В 2018 году Альфа-Банк ушел от пакетов услуг и создал универсальный продукт — «Альфа-Карту». Для ее работы открыт логистический центр в Барнауле. Ежемесячно центр выпускает более 2000 карт.
На 1 октября 2018 года корпоративный кредитный портфель банка в Алтайском крае составил 1,8 млрд рублей, а розничный вырос почти в два раза, до 4,4 млрд рублей. Средства клиентов — депозиты и текущие счета — увеличились на 24% и составили 3,9 млрд рублей.
Операционная прибыль офиса «Алтайский» Альфа-Банка выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный кредитный портфель достиг 6,2 млрд рублей, что на 48,5% превышает показатели девяти месяцев 2017 года.
Как представлены в рейтинге отрасли
- 17 — Промышленность
- 12 — Энергетика
- 10 — Здравоохранение
- 9 — Переработка
- 8 — Безопасность (правоохранительные органы, суды, армия)
- 6 — Производство алкогольной продукции, дорожная отрасль
- 5 — Торговля
- 4 — Финансы, транспорт
- 3 — Связь, образование (три вуза)
- 2 — Фармацевтика, ТЭК, туризм (санатории)
- 1 — ЖКХ, социальное обеспечение, право, строительство, добыча полезных ископаемых, девелопмент, сельское хозяйство
27 — организации, получающие финансирование из бюджетов разных уровней
73 — коммерческие предприятия
Всего данные компании и организации заплатили во все уровни бюджетов 53,5 млрд рублей. Это составляет 40% от общей суммы налогов, уплаченных в Алтайском крае в 2018 году.
Где расположены головные офисы компаний и организаций
- 71 — в Барнауле
- 11 — в Бийске
- По 2 — в Алейске, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске, Зональном районе
- По 1 — в Рубцовске, в Алейском, Благовещенском, Павловском, Петропавловском, Рубцовском, Целинном районах
Топ-100 крупнейших плательщиков страховых взносов в Алтайском крае
О чем говорят эти результаты
За четыре года (2015−2018 годы) «Алтайвагон» увеличил объем отгруженных товаров в три раза. В 2018 году этот показатель составил 21,9 млрд рублей. Предприятие по-прежнему является градообразующим в Новоалтайске.
100 крупнейших плательщиков заплатили в 2018 году 15,3 млрд рублей страховых взносов. Это почти третья часть от общего объема средств, выплаченных в Алтайском крае.
Страховые взносы платятся в три фонда:
- 22% Пенсионный фонд
- 5,1% Фонд медицинского страхования
- 2,9% Фонд социального страхования
Итого — 30%
Взносы выплачиваются с фонда оплаты труда.
Соответственно, рейтинг взносов демонстрирует, на каких предприятиях он наибольший: здесь или платят большие зарплаты, или трудоустроено много людей.
Также объем страховых платежей косвенно свидетельствует о том, на каких предприятиях «белая» зарплата. В том числе поэтому, считают эксперты, в списке достаточно много организаций, которые содержатся за счет бюджета, — 42
О чем говорят эти результаты
11,6 млрд рублей заплатили эти компании в региональный бюджет. Это почти пятая часть от общего объема налогов, поступивших в консолидированный бюджет края. Лидерство компаний, производящих алкогольную продукцию, объясняется в том числе тем, что они являются плательщиками еще и акцизов, половина которых поступает в бюджет края.
20% — ставка налога. Из них: 3% — в федеральный бюджет, 17% — в региональный бюджет.
В топ-100 плательщиков налога на прибыль входит немало компаний, не встречающихся в рейтингах по другим налогам
Скажем, здесь появляется больше федеральных и даже транснациональных компаний. Это «Макфа», «Вимм-Билль-Данн», «Международные услуги по маркетингу табака» (зарегистрирована в Москве, в числе ее учредителей — немецкая «Батиг» и голландская «Бритиш американ тобакко холдингс Б.В.»), «Джи.Ти.И. Россия» (JTI — один из крупнейших игроков на табачном рынке России), подразделения H&M, Metro, Zara, «Леруа Мерлен» и другие.
Здесь же появились ключевые компании-застройщики: «Жилищная инициатива» и «Строительная инициатива» (обе компании — Юрия Гатилова), «Союз», «Алгоритм», «Строительная перспектива».
18% — ставка НДС в 2018 году (с 1 января 2019 году — 20%).
Весь объем налогов поступает в федеральный бюджет.
Из числа 100 крупнейших плательщиков НДС около трети — промышленные предприятия, в том числе перерабатывающие. Торговля представлена буквально несколькими компаниями, но почти все они — в верхней половине таблицы.
13% — ставка НДФЛ.
Все отчисления распределяются между краевым и муниципальными бюджетами.
В топ-100 плательщиков этого налога примерно по 50% коммерческих предприятий и организаций, финансируемых из бюджета. В их числе те, которые либо платят высокие зарплаты, либо содержат много сотрудников, либо то и другое вместе. Влияние на объем выплат оказывает и выплата «белых» зарплат.