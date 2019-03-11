Кто больше всего платит налогов в Алтайском крае. Топ-100 крупнейших компаний

Сто крупнейших компаний Алтайского края в 2018 году заплатили 53,5 млрд рублей налогов и страховых платежей. Это сопоставимо, например, с собственными доходами бюджета края на 2019 год. И даже чуть больше. В топе — «Мария-Ра», производители пива и водки, подразделения крупных федеральных компаний, некоторые крупные промышленники и немало госучреждений.

О чем говорит рейтинг налогоплательщиков края

1. Экономика нашего края довольно пестрая

Никаких доминирующих налогоплательщиков, как в сырьевых регионах — вроде «Норильского никеля» в Красноярском крае. Структура чемпионов почти не меняется год от года: торговые сети, банки, крупные промпредприятия, прежде всего производители алкоголя, которые платят акцизы.

2. Почти треть плательщиков из топ-100 — бюджетные организации

И это не так чтобы хорошая новость, поскольку, во-первых, они берут объемом работников (а значит, НДФЛ), что отражает не рост экономики региона, а скорее уровень занятости. А во-вторых, это значит, что бюджетные деньги крутятся собственно внутри системы.

3. В рейтинге совсем немного компаний таких значимых для региона отраслей , как сельское хозяйство и строительство

У аграриев много льгот и раздробленный бизнес. А крупных застройщиков в принципе немного, да и у тех работает не очень много людей (в основном на них трудятся небольшие подрядчики) и не так много имущества.

Топ-100 крупнейших плательщиков налогов и страховых платежей в Алтайском крае

1-е и 6-е места: «Розница К-1» и «Производственно-коммерческая фирма „Мария-Ра“» Более 8 млрд рублей налогов и взносов ( отчисления от всех юридических лиц , принадлежащих семье Ракшиных)

«Мария-Ра». Дмитрий Кудрявцев

Принадлежат розничной сети продуктовых магазинов «Мария-Ра». Первая компания создана в 1993 году. Под брендом «Мария-Ра» работает 1090 розничных магазинов в Алтайском крае, Республике Алтай, Томской, Кемеровской и Новосибирских областях. В них обслуживается около миллиона покупателей в день.

Основатель компании — предприниматель Александр Ракшин. Собственность разделена между членами его семьи.

Торговая сеть «Мария-Ра» — одна из крупнейших розничных сетей России. В компании работает более 18 тыс. человек. В 2017 году ритейлер запустил модернизацию магазинов. В них меняется ассортимент, интерьер зала, добавляются сопутствующие услуги. Проект рассчитан на несколько лет.

Александр Ракшин , генеральный директор сети «Мария-Ра». Олег Богданов

Александр Ракшин,

учредитель сети магазинов «Мария-Ра»:

Самое дорогое, что есть у человека, — время, которое он может потратить на себя, своих близких, на то, чтобы делать благо. Ритейлерам предстоит конкурировать не за цену, не за вкус булочки, а за время. Кто экономит время клиента, максимально быстро обслуживает его, тот выигрывает.

2-е место: «Иткульский спиртзавод» Данных нет

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Алтая и Восточной Сибири. Расположено в Зональном районе. Создано на базе исторического предприятия, которое работает с 1868 года. Имеет 15 торговых марок водки премиум-, медиум- и эконом-класса.

«Иткульский спиртзавод» принадлежит московской компании «Кристалл-Лефортово» с 2015 года. 27% акций завода сейчас владеет ООО «ПромМаркет», 23,9% у ООО «УК „Кристалл-Лефортово“» и 21,2% у ООО «МТД Кристалл Сибирь».

В 2018 году «Иткульский спиртзавод» запустил две новые линии розлива, чтобы увеличить объемы производства в 1,5−2 раза (результат 2017 года — 1,1 тыс. дал водки в год и 876 дал спирта). На предприятии работает около 450 сотрудников. Завод занимает около трети рынка реализации водочной продукции в Алтайском крае.

3-е место: «Барнаульский пивоваренный завод» 2,56 млрд рублей налогов и взносов

«Барнаульский пивоваренный завод». Олег Богданов

Предприятие построено в 1976 году на месте глубокого залегания пластов артезианской воды — основного компонента напитков. В среднем в год пивзавод разливает 119 млн литров напитков.

Председатель совета директоров завода — Андрей Солодилов, генеральный директор — Алексей Рыбников. В совет директоров входят Николай Олейник, Александр Локтев и другие.

БПЗ выпускает 30 сортов пива и 25 безалкогольных напитков, включая квас. 80% производства занимает пиво. На заводе работает около 1300 сотрудников. Здесь реализуется серия инвестиционных проектов, позволяющих постепенно обновлять производство. В 2018 году запущено несколько линий розлива безалкогольных напитков. В 2019-м большую часть инвестиций запланировано потратить на строительство очистных сооружений, включая фильтры для собственной котельной. В итоге воздействие на экологию должно снизиться до нуля.

4-е место: «Бочкаревский пивоваренный завод» 2,169 млрд рублей налогов и взносов

«Бочкари». «Бочкаревский пивоваренный завод»

Запущен в 1989 году рядом с селом Бочкари председателем колхоза «Вперед» Николаем Козленковым, дедом Вадима Смагина, генерального директора предприятия (владеет 95,8% акций компании).

На заводе работают 657 человек. Он наращивает присутствие в Сибири, Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке. В 2018 году предприятие разработало новые продукты: безалкогольное пиво и эксклюзивную линейку бирмиксов на основе пшеничного пива.

Объем выпуска продукции за 2018 год составил 2,836 млрд рублей (в ценах реализации без НДС и акцизов).

«Бочкари» продолжают строить жилье для сотрудников и бюджетников села. В 2019 году введут спорткомплекс для командных видов спорта и гостиницу для спортсменов и гостей села Бочкари. В развитие предприятия в 2019-м вложат около 400 млн рублей: запустят линию розлива в алюминиевую банку, автоматизируют форфасное отделение, построят дополнительный склад готовой продукции.

Вадим Смагин. Анна Зайкова , altapress.ru

Вадим Смагин,

генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:

В программе (развития региона на ближайшие пять лет. — Прим. ред.) написано: нужно сделать жизнь для селян такой же, как для городских жителей. Не согласен! И пусть не обижаются на меня городские жители, но жизнь на селе должна быть лучше и краше.

5-е место: «Алтай-Кокс» ( +НМЛК) 1,4 млрд рублей налогов и взносов

Входит в Группу «Новолипецкий металлургический комбинат». «Алтай-Кокс» — это одно из крупнейших коксохимических предприятий России, которое производит 15% всего российского кокса. Директор — Павел Лизогуб.

Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды только «Алтай-Кокса» составили в 2018 году 1,4 млрд рублей (данные по НМЛК не предоставлены). Численность персонала — 2836 человек. Объем производства в 2018 году — 3,6 млн тонн кокса.

«Алтай-Кокс». архив ОАО «Алтай-Кокс»

«Алтай-Кокс» запустил проект с общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей: внедрение технологии трамбования угольной шихты на действующей коксовой батарее № 5. Это позволит повысить качество кокса и снизить его себестоимость, а также улучшить экологические параметры производства.

В 2018 году на предприятии завершили масштабную реконструкцию систем очистки воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха. Благодаря этому уровень очистки от пыли достиг 99,5%, улучшились условия труда работников.

7-е место: Алтайское отделение ПАО «Сбербанк» 1,87 млрд налогов и взносов

Сбербанк — крупнейший работодатель в регионе среди кредитных организаций, здесь работают 3137 сотрудников.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

В Алтайском крае Сбербанк одним из первых в России открыл эскроу-счет для строящегося дома. С августа 2017 года в Бийске им организована оплата банковской картой проезда в городском транспорте. С 1 января по 1 ноября 2018 года количество операций на один активный терминал в день возросло с 6,8 до 23,3 соответственно.

В 2018 году Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» было выдано более 140 тысяч потребительских кредитов, темп роста к 2017 году составил 130%, ипотечных кредитов — свыше 13 тысяч на 16,6 млрд рублей (темп роста — 150%). Срочный кредитный портфель юридических лиц достиг в 2018 году 23,7 млрд рублей, в том числе клиентов крупнейшего и среднего бизнеса — 14,45 млрд руб­лей, клиентов малого бизнеса — 9,25 млрд рублей (темп роста — 114%).

8-е место: «Кучуксульфат» 1,7 млрд рублей налогов и взносов

Кучуксульфат ru.kuchuk.ru

Предприятие Благовещенского района. Создано в 1960 году для производства сульфата натрия — компонента моющих средств и других продуктов. Сырьевая база предприятия — озеро Кучукское. Численность промышленного персонала 1155 человек. Средняя зарплата в 2018 году составила 42,7 тысячи рублей. Возглавляет «Кучуксульфат» Дмитрий Горюнов.

Реализовано 750,2 тыс. тонн продукции — сульфата натрия. Часть отгружается на экспорт.

С 2016 года на предприятии реализуется большой инвестпроект — строительство котельного цеха. Финансовая емкость составляет около 2,5 млрд рублей. Ежегодные кап­вложения компании — более 1 млрд рублей.

9-е место: «РЖД» 1,275 млрд рублей налогов и взносов

ОАО «РЖД». Никита Кисляков

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Предприятие образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России.

Объем инвестиционной программы — 3,8 млрд рублей. На предприятии работает 9392 человека.

В 2018 году РЖД на Заринском железнодорожном узле модернизировали инфраструктуру, отремонтировали здания и пешеходный переходный мост. Также реконструировали железнодорожный вокзал в Усть-Тальменке, приобрели восемь новых маневровых локомотивов. Предприятие организовало капитальный и текущий ремонт путей (более 150 км), модернизировало котельную на железнодорожной станции Рубцовск.

10-е место: «Альфа-Банк» Данных нет

Компания основана в 1990 году. Это универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций. В 2018 году Альфа-Банк ушел от пакетов услуг и создал универсальный продукт — «Альфа-Карту». Для ее работы открыт логистический центр в Барнауле. Ежемесячно центр выпускает более 2000 карт.

Альфа-Банк. архив Альфа-Банка

На 1 октября 2018 года корпоративный кредитный портфель банка в Алтайском крае составил 1,8 млрд рублей, а розничный вырос почти в два раза, до 4,4 млрд рублей. Средства клиентов — депозиты и текущие счета — увеличились на 24% и составили 3,9 млрд рублей.

Операционная прибыль офиса «Алтайский» Альфа-Банка выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный кредитный портфель достиг 6,2 млрд рублей, что на 48,5% превышает показатели девяти месяцев 2017 года.

Как представлены в рейтинге отрасли

Читать далее 17 — Промышленность

12 — Энергетика

10 — Здравоохранение

9 — Переработка

8 — Безопасность ( правоохранительные органы , суды , армия)

правоохранительные органы суды армия) 6 — Производство алкогольной продукции , дорожная отрасль

дорожная отрасль 5 — Торговля

4 — Финансы , транспорт

транспорт 3 — Связь , образование ( три вуза)

образование три вуза) 2 — Фармацевтика , ТЭК , туризм ( санатории)

ТЭК туризм санатории) 1 — ЖКХ , социальное обеспечение , право , строи­тельство , добыча полезных ископаемых , девелопмент , сельское хозяйство 27 — организации, получающие финансирование из бюджетов разных уровней 73 — коммерческие предприятия

Всего данные компании и организации заплатили во все уровни бюджетов 53,5 млрд рублей. Это составляет 40% от общей суммы налогов, уплаченных в Алтайском крае в 2018 году.

Где расположены головные офисы компаний и организаций

Читать далее 71 — в Барнауле

11 — в Бийске

По 2 — в Алейске , Белокурихе , Заринске , Новоалтайске , Зональном районе

Белокурихе Заринске Новоалтайске Зональном районе По 1 — в Рубцовске , в Алейском , Благовещенском , Павловском , Петропавловском , Рубцовском , Целинном районах

Топ-100 крупнейших плательщиков страховых взносов в Алтайском крае

О чем говорят эти результаты

Читать далее За четыре года (2015−2018 годы) «Алтай­вагон» увеличил объем отгруженных товаров в три раза. В 2018 году этот показатель составил 21,9 млрд рублей. Предприятие по-прежнему является градообразующим в Новоалтайске. 100 крупнейших плательщиков заплатили в 2018 году 15,3 млрд рублей страховых взносов. Это почти третья часть от общего объема средств, выплаченных в Алтайском крае. Страховые взносы платятся в три фонда: 22% Пенсионный фонд

5,1% Фонд медицинского страхования

2,9% Фонд социального страхования Итого — 30% Взносы выплачиваются с фонда оплаты труда. Соответственно, рейтинг взносов демонстрирует, на каких предприятиях он наибольший: здесь или платят большие зарплаты, или трудо­устроено много людей. Также объем страховых платежей косвенно свидетельствует о том, на каких предприятиях «белая» зарплата. В том числе поэтому, считают эксперты, в списке достаточно много организаций, которые содержатся за счет бюджета, — 42

О чем говорят эти результаты