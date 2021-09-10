Топливный путь. Что известно о газопроводе «Северный поток-2» и сколько длилось его строительство

«Утром в 8:45 по мск строительство газопровода „Северный поток-2“ полностью завершено», — сообщил 10 сентября Telegram-канал ПАО «Газпром» со ссылкой на председателя правления Алексея Миллера. Рассказываем, в чем особенности «Северного потока-2» и когда началась его история.