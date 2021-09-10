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Экономика

Топливный путь. Что известно о газопроводе «Северный поток-2» и сколько длилось его строительство

  1. Что такое «Северный поток-2»?
  2. Какая у газопровода протяженность?
  3. Для чего предназначен газовый маршрут?
  4. Какова мощность «Северного потока-2»?
  5. Кто реализовал строительство?

«Утром в 8:45 по мск строительство газопровода „Северный поток-2“ полностью завершено», — сообщил 10 сентября Telegram-канал ПАО «Газпром» со ссылкой на председателя правления Алексея Миллера. Рассказываем, в чем особенности «Северного потока-2» и когда началась его история.

1
Что такое «Северный поток-2»?

«Северный поток-2» — новый экспортный газопровод из России в Европу, проходящий через Балтийское море, отмечают на сайте «Газпрома».

Точка входа газопровода в море — район Усть-Луги (Ленинградская область), выхода — район Грайфсвальда (Германия).

Укладку «Северного потока-2» начали в 2018 году.

Последняя труба газопровода &quot;Северный поток - 2&quot;.
Последняя труба газопровода «Северный поток — 2».
nord-stream2.com.
2
Какая у газопровода протяженность?

Длина построенного маршрута — больше 1,2 тыс. километров.

3
Для чего предназначен газовый маршрут?

«Северный поток-2» призван напрямую связывать Россию и европейских потребителей — для повышения надежности топливных поставок, сообщают на официальном сайте «Газпрома».

4
Какова мощность «Северного потока-2»?

Новый газопровод может проводить 55 млрд куб. м топлива в год.

ПАО &quot;Газпром&quot;.
ПАО «Газпром».
www.facebook.com/GazpromNews
5
Кто реализовал строительство?

Реализацией занималась проектная компания Nord Stream 2 AG.

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