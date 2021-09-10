Топливный путь. Что известно о газопроводе «Северный поток-2» и сколько длилось его строительство

«Северный поток-2» — новый экспортный газопровод из России в Европу, проходящий через Балтийское море, отмечают на сайте «Газпрома».
Точка входа газопровода в море — район Усть-Луги (Ленинградская область), выхода — район Грайфсвальда (Германия).
Укладку «Северного потока-2» начали в 2018 году.
Длина построенного маршрута — больше 1,2 тыс. километров.
«Северный поток-2» призван напрямую связывать Россию и европейских потребителей — для повышения надежности топливных поставок, сообщают на официальном сайте «Газпрома».
Новый газопровод может проводить 55 млрд куб. м топлива в год.
Реализацией занималась проектная компания Nord Stream 2 AG.