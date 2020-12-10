Торг уместен. Как в Барнауле установить НТО и начать зарабатывать

Для начала следует отметить, что размещение нестационарных торговых объектов на территории краевой столицы сегодня осуществляется в соответствии с решением Барнаульской городской Думы
Согласно решению Барнаульской городской Думы
Администрации районов города направляют в администрацию города предложения по внесению изменений в схему размещения НТО для согласования. Согласованные предложения по внесению в схему размещения утверждаются постановлением администрации города в срок до 15 июня и 15 декабря.
Схема размещения НТО утверждается на 5 лет.
Актуальная схема размещения НТО действует
Размещение НТО, включая сезонные нестационарные торговые объекты, на земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется путем проведения открытого аукциона.
Размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона осуществляется в случае исполнения предпринимателем надлежащим образом обязательств по заключенному ранее договору.
Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Барнаула проводится:
- на новое место размещения нестационарного торгового объекта,
- на передвижные средства развозной и разносной уличной торговли,
- при добровольном отказе субъекта торговли от дальнейшего продления договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Организатором открытого аукциона является администрация района города, на территории которой предполагается размещение НТО.
Право на участие в открытом аукционе имеют:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничноую торговлю и зарегистрированные в налоговом органе РФ в установленном порядке.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном интернет-сайте города Барнаула в разделе «Аукционы» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.
Для участия в аукционе претендент предоставляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок, прием заявок на участие в аукционе прекращается за три дня до проведения аукциона.
Претендент вправе:
- отозвать заявку путем письменного уведомления организатора аукциона;
- подать только одну заявку в отношении одного места размещения НТО (лота).
Аукцион проводится отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта, согласно схеме размещения НТО.
Для организации и проведения аукциона создается аукционная комиссия, которая осуществляет:
- рассмотрение заявок, принятие решения о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;
- проведение аукциона, оформление протоколов в ходе организации и проведения аукциона;
- определение победителя аукциона;
- объявление участникам аукциона о принятом решении, о заключении договора на размещение НТО;
- иные функции, предусмотренные порядком проведения аукциона.
Сам аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены права заключения договора на «шаг» аукциона (в размере 30% от начальной (минимальной) цены права заключения договора).
Победителям аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заключения.
Итоговые результаты оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день его проведения.
В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе аукцион признается несостоявшимся, а претендент, подавший такую заявку, имеет право на заключение договора на размещение торгового объекта без проведения аукциона.
При этом цена права на заключение договора и размер платежей по договору определяются в размере, равном начальной (минимальной) цене права на заключение договора.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора.
Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола.
На официальном Интернет-сайте города (www.barnaul.org) в разделе «Советник» во вкладке «Бизнес» опубликована Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города, а информация о проводимых аукционах на размещение нестационарных торговых объектов на территории районов города — на главной странице в разделе «Власть/ Структура власти/ Администрации районов/ Администрация района, где расположен нестационарный торговый объект/ Сведения/ Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов».
Факт
В настоящее время заключены договоры и установлены киоски, павильоны более чем на 90% мест размещения нестационарных торговых объектов (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли).
Информацию по вопросу размещения нестационарного торгового объекта можно получить в комитетах по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов Барнаула (с понедельника по четверг с 08−00 до 17−00, в пятницу с 08−00 до 16−00 (обед с 12−00 до 12−48).
Для получения справочной информации можно обратиться:
- Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский, 104, тел. 62−56−22, 62−81−05;
- Индустриальный район: ул. Георгиева, 32, тел. 47−20−07, 47−50−90;
- Ленинский район: ул. Георгия Исакова, 230, тел. 54−45−27, 52−43−14;
- Октябрьский район: пр-кт Комсомольский, 108а, тел. 24−97−07, 24−96−31;
- Центральный район: ул. Никитина, 60, тел. 36−48−82, 63−14−50.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».