Торг уместен. Как в Барнауле установить НТО и начать зарабатывать

Уличная мелкорозничная торговля — типичный и даже обязательный атрибут любого города. Как правильно ее организовать в Барнауле, получить разрешение на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) и начать осуществлять предпринимательскую деятельность — в материале altapress.ru.

Для начала следует отметить, что размещение нестационарных торговых объектов на территории краевой столицы сегодня осуществляется в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 03.06.2014 № 325 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» и постановлением администрации города Барнаула от 25.03.2019 № 432 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула».

Согласно решению Барнаульской городской Думы от 03.06.2014 № 325 «Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула» НТО размещаются на территории города в соответствии со Схемой размещения НТО. Схема размещения НТО формируется на основании предложений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предложения о включении новых НТО в схему размещения юридические лица и индивидуальные предприниматели могут направить в администрации районов города по месту расположения НТО ежегодно до 1 февраля и 1 августа.

Администрации районов города направляют в администрацию города предложения по внесению изменений в схему размещения НТО для согласования. Согласованные предложения по внесению в схему размещения утверждаются постановлением администрации города в срок до 15 июня и 15 декабря.

Схема размещения НТО утверждается на 5 лет.

Актуальная схема размещения НТО действует до 31.12.2020 . В настоящее время утверждена схема размещения НТО на следующий период до 31.12.2025.

Размещение НТО, включая сезонные нестационарные торговые объекты, на земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется путем проведения открытого аукциона.

Размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона осуществляется в случае исполнения предпринимателем надлежащим образом обязательств по заключенному ранее договору.

Уличная торговля на Старом базаре. Анна Зайкова.

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Барнаула проводится:

на новое место размещения нестационарного торгового объекта,

на передвижные средства развозной и разносной уличной торговли,

при добровольном отказе субъекта торговли от дальнейшего продления договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Организатором открытого аукциона является администрация района города, на территории которой предполагается размещение НТО.

Право на участие в открытом аукционе имеют:

юридические лица независимо от организационно-правовой формы , формы собственности;

формы собственности; индивидуальные предприниматели , осуществляющие розничноую торговлю и зарегистрированные в налоговом органе РФ в установленном порядке.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном интернет-сайте города Барнаула в разделе «Аукционы» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендент предоставляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок, прием заявок на участие в аукционе прекращается за три дня до проведения аукциона.

Уличная торговля на Старом базаре. Анна Зайкова.

Претендент вправе:

отозвать заявку путем письменного уведомления организатора аукциона;

подать только одну заявку в отношении одного места размещения НТО ( лота).

Аукцион проводится отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта, согласно схеме размещения НТО.

Для организации и проведения аукциона создается аукционная комиссия, которая осуществляет:

рассмотрение заявок , принятие решения о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

принятие решения о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; проведение аукциона , оформление протоколов в ходе организации и проведения аукциона;

оформление протоколов в ходе организации и проведения аукциона; определение победителя аукциона;

объявление участникам аукциона о принятом решении , о заключении договора на размещение НТО;

о заключении договора на размещение НТО; иные функции , предусмотренные порядком проведения аукциона.

Сам аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены права заключения договора на «шаг» аукциона (в размере 30% от начальной (минимальной) цены права заключения договора).

Победителям аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену права заключения.

Итоговые результаты оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день его проведения.

В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе аукцион признается несостоявшимся, а претендент, подавший такую заявку, имеет право на заключение договора на размещение торгового объекта без проведения аукциона.

При этом цена права на заключение договора и размер платежей по договору определяются в размере, равном начальной (минимальной) цене права на заключение договора.

Уличная торговля на Старом базаре. Анна Зайкова.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора.

Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

На официальном Интернет-сайте города (www.barnaul.org) в разделе «Советник» во вкладке «Бизнес» опубликована Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города, а информация о проводимых аукционах на размещение нестационарных торговых объектов на территории районов города — на главной странице в разделе «Власть/ Структура власти/ Администрации районов/ Администрация района, где расположен нестационарный торговый объект/ Сведения/ Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов».

Факт В настоящее время заключены договоры и установлены киоски, павильоны более чем на 90% мест размещения нестационарных торговых объектов (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли).

Информацию по вопросу размещения нестационарного торгового объекта можно получить в комитетах по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов Барнаула (с понедельника по четверг с 08−00 до 17−00, в пятницу с 08−00 до 16−00 (обед с 12−00 до 12−48).

Для получения справочной информации можно обратиться:

Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский , 104 , тел. 62−56−22 , 62−81−05;

104 тел. 62−56−22 62−81−05; Индустриальный район: ул. Георгиева , 32 , тел. 47−20−07 , 47−50−90;

32 тел. 47−20−07 47−50−90; Ленинский район: ул. Георгия Исакова , 230 , тел. 54−45−27 , 52−43−14;

230 тел. 54−45−27 52−43−14; Октябрьский район: пр-кт Комсомольский , 108а , тел. 24−97−07 , 24−96−31;

108а тел. 24−97−07 24−96−31; Центральный район: ул. Никитина , 60 , тел. 36−48−82 , 63−14−50.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».