21 июня
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Экономика

Торговец зерном выкупил активы скандального комбината на Алтае

15 июня состоялись торги по продаже имущества бийского комбината «Наладчик». Некогда стабильное предприятие оказалось в банкротах после скандальной истории с покупкой зерна, после которой больше 20 предприятий края остались и без продукции и без денег. Судя по итогам аукциона, долги свои они вряд ли вернут.

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

Нежилые здания, склады, цеха, земельные участки в городе Бийске, где располагается комбинат «Наладчик», выкупило частное лицо. Барнаулец Андрей Воскобойник является руководителем двух фирм. Одна из них — «Авиком Трейдинг» — специализируется на оптовой торговле зерном.

За имущество комбината он заплатил 11,3 млн рублей.

Кто оказался пострадавшим

Судя по количеству претензий и объему долга, этого будет не достаточно, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. В 2019 году «Наладчик» неожиданно стал банкротом. Бывшие сдатчики предприятия рассказывали тогда примерно одну и ту же историю.

Фермер из Кытмановского района Дмитрий Жаворонков с комбинатом «Наладчик» работал несколько лет. Говорит, что худо-бедно за продукцию предприятие рассчитывалось. Но все изменилось осенью 2019 года.

Бийский комбинат &quot;Наладчик&quot;.
Бийский комбинат «Наладчик».
naladchik.ru

Последний раз фермер отгрузил в Бийск 120 тонн гречихи на хранение, часть продукции комбинат выкупил. Когда пришло время забирать остальное, а это 25 тонн, оказалось, что склады пусты.

Так у Жаворонкова подвисло 500 тыс. рублей.

Еще один фермер Сергей Корольков из Троицкого района попал серьезнее. В конце 2018 года он передал на хранение «Наладчику» 150 тонн зерна гречихи. В мае 2019-того решил его вернуть, но не получилось. Корольков утверждает: уже тогда закрома комбината были пусты.

Гречиха.
Гречиха.
Анна Зайкова

Недолго думая, фермер подал заявление в полицию о растрате. Если подсчитать пропавшую гречиху в действующих ценах, фермер из Троицкого потерял больше 3 млн рублей. И таких потерпевших десятки.

Что известно о предприятии

Зерноперерабатывающее предприятие было основано в 1988 году. В 2002 году, в связи с увеличением мощностей, его переименовали в «Бийский крупяной комбинат «Наладчик». В 2017 году его мощности позволяли выпускать в сутки около 80 тонн гречки, по 20 тонн овсяной перловой, ячневой крупы и пшена.

В зернохранилищах предприятия единовременно размещали более 15 тыс. тонн зерна, пропускная способность зерносушилки составляла 350 тонн в сутки.

В 2016 году проходила информация о том, что совладельцы «Наладчика» Валерий и Юрий Новохатнии решили разделить бизнес. Юрий намеревался продать свою долю в 49%. Судя по данным ФНС, учредителем «Наладчика» в последние годы значился Валерий Новохатний.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

У кого еще были проблемы

В 2017 году на весь Алтайский край прогремела история с компанией «ЗерноСбыт», которая в течение полутора лет управляла барнаульским элеватором. Объект открывали с помпой, краевые власти жали руки новому арендатору, тот рассыпался в обещаниях. Только спустя время стало понятно, что его разглагольствования совершенно ничем не подкреплены.

Уходил «ЗерноСбыт» со скандалом и огромными долгами, в том числе и перед сдатчиками зерна. Десятки алтайских сельхозпредприятий до сих пор не могут вернуть свои миллионы.

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