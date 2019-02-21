Торговые сети предупредили о возможных перебоях поставки «молочки»

Крупные торговые сети прогнозируют возможные перебои с поставками молочной продукции. Это связано с предполагаемым расширением списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации, сообщают «Известия » со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минэкономразвития.

Минсельхоз планирует дополнить готовыми молочными продуктами перечень товаров, на которые должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Как отметили в АКОРТ, новые требования планируется ввести слишком быстро, поэтому оформление ветеринарных документов может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции, пишет издание.

По мнению представителей ассоциации, в связи с предлагаемыми изменениями резко вырастут издержки торговых сетей — до 25−30%. В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что приказ должен вступить в силу 1 июля, пишет bfm.ru.

В феврале на X съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко) министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что планируется поэтапное введение готовой молочной продукции в систему «Меркурий». Он отметил, что с апреля в эту систему будет включена разная номенклатура молочной продукции, а вся она войдет туда до конца года. Введение продукции, по его словам, будет проходить при участии рабочей группы, в которую будут входить и отраслевой союз, и бизнес-сообщество, и представители Минсельхоза с Россельхознадзором.

По новым правилам

С 1 июля магазины обязаны отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что эта продукция — без заменителя молочного жира.

По словам Медведева, в последнее время в промышленности активно используются растительные жиры, и покупатель имеет право знать, что покупает.