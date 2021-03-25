Торговые сети вновь пугают дефицитом самых ходовых продуктов

По словам представителей торговых точек, проблемы с закупкой продуктов начались в феврале.
В наибольшей степени с ними столкнулись региональные и несетевые магазины, но перебои в поставках отмечают и крупные сети.
Ретейлеры сетуют на то, что вынуждены закупать сахар и подсолнечное масло дороже фиксированных цен, но не могут повышать собственные розничные цены, поскольку они регулируются заключенным с властями соглашением.
Его соблюдение проверяют сразу несколько ведомств, среди которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и Росстат.
Торговые сети уже обращали внимание властей, в частности, Минпромторга и Минсельхоза, на возникшие сложности. О принятии каких-либо решений на уровне правительства пока не сообщалось.