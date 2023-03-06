«Торговый дом Консиб-Барнаул» пополнил список участников нацпроекта «Производительность труда»

Компания производит пластиковые и алюминиевые окна, двери и перегородки, начиная с 1997 года, а также входит в ГК «Консиб». Это — крупное, успешное и динамично развивающееся предприятие, которое имеет дилерскую сеть, состоящую из более 1300 дилеров, работающих на территории свыше 200 городов России, Казахстана и Белоруссии.
В рамках проведения очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и регионального министерства экономического развития сообщили руководителям компании о целях и задачах нацпроекта, а также довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда и презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.
Представители компании, присутствовавшие на совещании, совместно с исполнительным директором ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул» Андреем Алешиным, выразили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и подготовки внутренних инструкторов из сотрудников предприятия, для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам.
Добавим, что компания стала 74-м участником нацпроекта в Алтайском крае. При этом плановое значение составляет 87 единиц до конца 2024 года.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.