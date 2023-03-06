«Торговый дом Консиб-Барнаул» пополнил список участников нацпроекта «Производительность труда»

Список компаний-участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнило ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул». В конце февраля текущего года на предприятии состоялся очный отбор для участия в нацпроекте.

Компания производит пластиковые и алюминиевые окна, двери и перегородки, начиная с 1997 года, а также входит в ГК «Консиб». Это — крупное, успешное и динамично развивающееся предприятие, которое имеет дилерскую сеть, состоящую из более 1300 дилеров, работающих на территории свыше 200 городов России, Казахстана и Белоруссии.

В рамках проведения очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и регионального министерства экономического развития сообщили руководителям компании о целях и задачах нацпроекта, а также довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда и презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.

Представители компании, присутствовавшие на совещании, совместно с исполнительным директором ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул» Андреем Алешиным, выразили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и подготовки внутренних инструкторов из сотрудников предприятия, для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам.

Добавим, что компания стала 74-м участником нацпроекта в Алтайском крае. При этом плановое значение составляет 87 единиц до конца 2024 года.