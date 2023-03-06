6 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

«Торговый дом Консиб-Барнаул» пополнил список участников нацпроекта «Производительность труда»

Список компаний-участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнило ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул». В конце февраля текущего года на предприятии состоялся очный отбор для участия в нацпроекте.

ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул».
ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул».
Фото предоставлено ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул».

Компания производит пластиковые и алюминиевые окна, двери и перегородки, начиная с 1997 года, а также входит в ГК «Консиб». Это — крупное, успешное и динамично развивающееся предприятие, которое имеет дилерскую сеть, состоящую из более 1300 дилеров, работающих на территории свыше 200 городов России, Казахстана и Белоруссии.

В рамках проведения очного отбора специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и регионального министерства экономического развития сообщили руководителям компании о целях и задачах нацпроекта, а также довели информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда и презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.

Представители компании, присутствовавшие на совещании, совместно с исполнительным директором ООО «Торговый дом Консиб-Барнаул» Андреем Алешиным, выразили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и подготовки внутренних инструкторов из сотрудников предприятия, для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам.

Добавим, что компания стала 74-м участником нацпроекта в Алтайском крае. При этом плановое значение составляет 87 единиц до конца 2024 года.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость