«Торговый дом «Кремлевский» упразднил Путин

«Торговый дом «Кремлевский» упразднен, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на указ, который подписал президент РФ Владимир Путин.

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» изъят из перечня организаций, созданных при президенте, правительстве и администрации президента России, а также иных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет управление делами президента.

«Торговый дом «Кремлевский» был создан в 2000 году, пишет bfm.ru.

О торговом доме

ТД выпускал продукцию под собственными торговыми марками, в том числе продукты, подарки и сувениры.

ТД «Кремлевский» занимался поставками продуктов питания предприятиям, подведомственным Управлению делами президента РФ, поставками продуктов федеральным органам власти и розничной торговлей. Одним из направлений деятельности организации было управление товарными знаками, включающими слово «Кремль» и производные от него

Более 10 лет назад управделами президента зарегистрировало конфеты «Кремлевский мишка», а также шесть марок алкогольных и безалкогольных напитков со словом «Кремль» в названии. Кроме того, торговый дом также обладает правами на марку коньяка «Кремлевская премия» и названия ряда молочных продуктов.