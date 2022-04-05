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Экономика

«Торговый дом «Кремлевский» упразднил Путин

«Торговый дом «Кремлевский» упразднен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
СС0

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» изъят из перечня организаций, созданных при президенте, правительстве и администрации президента России, а также иных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет управление делами президента.

«Торговый дом «Кремлевский» был создан в 2000 году, пишет bfm.ru.

О торговом доме

ТД выпускал продукцию под собственными торговыми марками, в том числе продукты, подарки и сувениры.

ТД «Кремлевский» занимался поставками продуктов питания предприятиям, подведомственным Управлению делами президента РФ, поставками продуктов федеральным органам власти и розничной торговлей. Одним из направлений деятельности организации было управление товарными знаками, включающими слово «Кремль» и производные от него

Более 10 лет назад управделами президента зарегистрировало конфеты «Кремлевский мишка», а также шесть марок алкогольных и безалкогольных напитков со словом «Кремль» в названии. Кроме того, торговый дом также обладает правами на марку коньяка «Кремлевская премия» и названия ряда молочных продуктов.

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