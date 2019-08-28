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Экономика

Трепещите, телки! В Алтайский край привезут супербыков из Европы

Племпредприятие «Барнаульское» закупит девять быков-производителей из Дании. Отбором животных в Европе занимались специалисты краевого Центра сельхозконсультирование, сообщает сайт ведомства. Они посетили 20 различных предприятий.

Племпредприятия "Барнаульское"
Племпредприятия "Барнаульское"
Олег Богданов

Надежда Опалева,
главный специалист краевого Центра сельхозконсультирования:

«Нами отобрано шесть голов черных голштинов и три быка красной датской породы. Те и другие имеют продуктивность по материнским предкам свыше 10 тысяч кг молока. В настоящее время животные поставлены на карантин и через месяц будут отправлены в Алтайский край».

По прибытии в Барнаул быков еще раз проверят. Специалисты хотят убедиться в высоких показателях их родословной при помощи ДНК-тестирования. Кроме того, быков проверят на наличие геномных аномалий, характерных для данных пород.

На сегодняшний день на племпредприятии содержится 73 основных быка-производителя семи молочных и двух мясных пород.

Ранее «Барнаульское» даже издавало специальный фотоальбом, посвященный рогатым героям-производителям.

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