Треть будущего бюджета потратят на социальные расходы

«Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов», — сказал министр.