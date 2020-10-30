Треть будущего бюджета потратят на социальные расходы

«Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов», — сказал министр.
Между тем секретарь Центрального комитета партии ЗА ПРАВДУ Николай Новичков назвал принятый Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета «исключительно „бухгалтерским“ документом».
«Это абсолютно традиционно для финансово-экономического блока нашего правительства. По-другому они работать не умеют.
„Тут доходы, тут расходы, тут дефицит“. То, что нам предлагают — это бюджет правления колхоза, а не великой страны. Коротко о претензиях», — указал он.
По мнению Новичкова, в проекте бюджета не учтены последствия пандемии коронавируса, также он ставит в вину правительства то, что оно «прячет» деньги в ФНБ, пишет polit.ru. Также его не устраивает боязнь правительства иметь дефицитный бюджет.