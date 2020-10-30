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Экономика

Треть будущего бюджета потратят на социальные расходы

Более 35% всех расходов госбюджета на будущий год заложено на «социальные вопросы», заявил министр финансов Антон Силуанов.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

«Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов», — сказал министр.

Между тем секретарь Центрального комитета партии ЗА ПРАВДУ Николай Новичков назвал принятый Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета «исключительно „бухгалтерским“ документом».

«Это абсолютно традиционно для финансово-экономического блока нашего правительства. По-другому они работать не умеют.

„Тут доходы, тут расходы, тут дефицит“. То, что нам предлагают — это бюджет правления колхоза, а не великой страны. Коротко о претензиях», — указал он.

По мнению Новичкова, в проекте бюджета не учтены последствия пандемии коронавируса, также он ставит в вину правительства то, что оно «прячет» деньги в ФНБ, пишет polit.ru. Также его не устраивает боязнь правительства иметь дефицитный бюджет.

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