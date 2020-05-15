Треть пострадавшего от пандемии алтайского бизнеса может не получить субсидии на зарплату

Только 68% представителей алтайского малого и среднего бизнеса подали в ПФР сведения о своих работниках по специальной форме. Между тем, своевременная сдача этого документа в Пенсионный фонд — одно из условий получения субсидии на выплату зарплаты работникам компаний из пострадавших отраслей, сообщил Борис Трофимов, управляющий отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю.

Бюджетная субсидия на выплату зарплат сотрудникам компаний из наиболее пострадавших от коронавируса сфер предусмотрена пакетом антикризисных мер. Размер субсидии — 1 МРОТ (12 130 рублей) на каждого наемного работника в месяц.

Заявления подаются в ФНС через сайт. В управлении края по развитию предпринимательства объяснили: для получения субсидии за апрель 2020 года надо подать заявление с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Для субъектов предпринимательства, которые являются индивидуальными предпринимателями и не имеют наемных сотрудников, субсидия рассчитывается исходя из одного МРОТ на самого ИП.

Но есть несколько тонкостей: чтобы получить субсидию, нужно еще и вовремя отчитаться перед ПФР о своих работниках — предоставить до 15 числа сведения по форме СЗВ-М. За апрель — до 15 мая. За май — до 15 июня.

Борис Трофимов сказал, что по данным на 13 мая лишь чуть больше двух третей, или 68% предпринимателей и компаний, имеющим право на субсидии, сдали этот документ в ПФР. Те, кто его не предоставили, субсидии к 18 мая не получат.

Налоговая служба Из архива редакции

По словам Бориса Трофимова, деньги получателям поступают через федеральное казначейство — на счета предпринимателей. На вопрос altapress.ru, будет ли отслеживаться, что предприятия используют эти деньги именно на выплату зарплат, Трофимов объяснил, что в постановлении правительства это не предусмотрено.

В постановлении правительства о кредитовании под зарплату предусмотрено перечислять кредиты именно на зарплатные счета работающих. А в документе, регламентирующем выплату субсидий, это не предусматривается, — сказал Трофимов.

Трофимов говорит, что ПФР 13 мая обратился к каждому предпринимателю с тем, чтобы они поторопились сдавать отчетность.

Условия для получения субсидии на зарплату включение компании или ИП по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;

отнесение к наиболее пострадавшим отраслям по основному виду деятельности;

отсутствие процесса реорганизации , ликвидации , банкротства;

ликвидации банкротства; отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам , которая по состоянию на 1 марта превышает три тысячи рублей;

которая по состоянию на 1 марта превышает три тысячи рублей; количество работников в месяце , за который выплачивается субсидия , составляет не менее 90% от числа сотрудников за март.

На 13 мая заявки на получение субсидий на выплату зарплаты работникам подали более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края. Эти сведения сообщили в управления края по развитию предпринимательства.