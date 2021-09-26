Треть россиян не выдают детям карманные деньги. Многие вспоминают, как сдавали бутылки

Треть российских семей не предусматривают в бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Из 3 тыс. опрошенных 71% родителей дает детям деньги, чтобы они обучались умению распоряжаться собственными финансами.

«29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов», — выяснили аналитики.

Чаще всего деньги выдают в виде наличных — 62% опрошенных выбрали такой варианта. 38% предпочитают детские и подростковые банковские карты.

38% выдают карманные деньги каждый день, 36% - раз в неделю, 17% - только на крупные праздники, а 9% - лишь раз в месяц.

Респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Так ответили 32% опрошенных.