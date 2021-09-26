26 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Треть россиян не выдают детям карманные деньги. Многие вспоминают, как сдавали бутылки

Треть российских семей не предусматривают в бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Из 3 тыс. опрошенных 71% родителей дает детям деньги, чтобы они обучались умению распоряжаться собственными финансами.

«29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов», — выяснили аналитики.

Чаще всего деньги выдают в виде наличных — 62% опрошенных выбрали такой варианта. 38% предпочитают детские и подростковые банковские карты.

38% выдают карманные деньги каждый день, 36% - раз в неделю, 17% - только на крупные праздники, а 9% - лишь раз в месяц.

Респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Так ответили 32% опрошенных.

«25% получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители регулярно выдавали „монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку“. 19% в детстве „зарабатывали“ карманные деньги сами, получая поощрения „за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры“», — отметили социологи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость