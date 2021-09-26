Треть россиян не выдают детям карманные деньги. Многие вспоминают, как сдавали бутылки

Из 3 тыс. опрошенных 71% родителей дает детям деньги, чтобы они обучались умению распоряжаться собственными финансами.
«29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов», — выяснили аналитики.
Чаще всего деньги выдают в виде наличных — 62% опрошенных выбрали такой варианта. 38% предпочитают детские и подростковые банковские карты.
38% выдают карманные деньги каждый день, 36% - раз в неделю, 17% - только на крупные праздники, а 9% - лишь раз в месяц.
Респонденты, вспоминая свое детство, отметили, что чаще всего им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине. Так ответили 32% опрошенных.
«25% получали в качестве подарка на праздники бумажные купюры. Для 24% родители регулярно выдавали „монетки на мороженое, пирожное, газировку, шоколадку“. 19% в детстве „зарабатывали“ карманные деньги сами, получая поощрения „за высокие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары и макулатуры“», — отметили социологи.