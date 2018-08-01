Треть российских компаний не готова брать на работу людей старшего возраста

Авторы опроса (институт Адизеса — международная консалтинговая компания в области менеджмента) интересовались у респондентов, готовы ли они принимать на работу сотрудников старших возрастов.

Вопрос задавался по двум сценариям: при нынешнем пенсионном возрасте (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и при его повышении до 65 и 63 лет соответственно.

Вне контекста пенсионной реформы 7% опрошенных заявили, что трудоустраивают людей вне зависимости от возраста. 40% респондентов ответили, что готовы принять на работу людей, которым осталось 5 лет до пенсии, только в случае их высокой квалификации. 23% могут трудоустроить таких сотрудников только на рядовые должности.

30% не готовы предоставлять работу пожилым.

В случае повышения пенсионного возраста предпочтения работодателей меняются незначительно. Те же 7% принимают сотрудников вне зависимости от возраста. 32% возьмут на работу таких людей в случае высокой квалификации, 29% — на рядовые должности, пишет znak.com.

32% — не возьмут на работу пожилых.

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В опросе приняли участие 160 владельцев и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала.

19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин будет увеличен с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.