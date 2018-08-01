Пенсии, билеты, водка. Что изменится в жизни россиян в августе 2018

В августе 2018 года в России вступят в силу несколько новых норм и законов. К примеру, оформление загранпаспорта и водительских прав подорожают, а пенсии у работающих пенсионеров станут немного больше. Рассказываем, что еще нового ждет жителей РФ в августе.

Повысят пенсии

С 1 августа 2018 года у всех работающих пенсионеров в России повысят пенсию. Перерасчет коснется сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели в течение 2017 года платили страховые взносы.

Рост произойдет в зависимости от полученных баллов, поэтому у каждого сумма будет разной. По данным ПФР, выплата составит не больше трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля, пишут «Известия».

Поезд. Пассажиры. СС0

В билетах на поезда «сменят время»

С 1 августа изменения коснутся железнодорожных пассажиров. Теперь расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени (которое соответствует часовому поясу города, откуда отправляется пассажир). До этого время всегда указывали московское.

В РЖД также отмечали, что для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

Загранпаспорт и водительские права подорожают

Оформить биометрический загранпаспорт, водительские права и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца станет дороже.

С 3 августа в России увеличивают размер госпошлины на выдачу документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца обойдется в 3 тыс. рублей. Хотя раньше на эти документы тратили 2 тыс. рублей. Оформить свидетельство о регистрации автомобиля можно будет за 1,5 тыс. рублей.

Это связано с тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже.

Алкоголь. Коньяк. открытые источники ( CC0)

Крепкий алкоголь станет дороже

В конце августа в России изменятся цены на водку крепостью 37−39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.

Налоговая служба Из архива редакции

Налоговые данные станут прозрачнее

С 1 августа Федеральная налоговая служба начнёт публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство. Это изменение коснется среднего и малого бизнеса.

Информацию будет публиковать на сайте «Прозрачный бизнес». Эти нововведения необходимы для того, чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнёры «однодневками».