Как получить загранпаспорт в Барнауле и сколько это стоит

Сегодня, 15:27.
Туризм

Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации. Теперь за документ вместо 3,5 тыс. рублей придется заплатить 5 тыс. рублей. Сделать загранпаспорт с меньшими затратами можно примерно до августа 2018. Рассказываем, как и где оформить загранпаспорт в Барнауле.

Паспорт. Визы.
Паспорт. Визы. Фото: СС0.

Где получить загранпаспорт в Барнауле?

Есть два способа: оформить через портал Госуслуг в электронном виде или написать заявление в подразделении ГУ МВД РФ по Алтайскому краю по вопросам миграции. 

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта нового образца?

  • российский паспорт и старый загранпаспорт (если срок его действия истекает),
  • заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения установленного образца,
  • фотографии не требуются, так как при сдаче документов производится фотографирование заявителя, 
  • квитанция об оплате госпошлины в сберкассе,
  • справка из военкомата или копия военного билета (для мужчин от 18 до 27 лет).

Что представляет собой загранпаспорт нового образца?

Новый загранпаспорт содержит пластиковую страницу, в которую имплантирована микросхема с антенной. В "пластик" записываются персональные данные человека: цифровая фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, номер паспорта, дата выдачи и дата окончания срока действия паспорта.

Как долго делают загранпаспорт нового образца?

Оформить загранпаспорт нового поколения можно в течение месяца. Сделать документ в срочном порядке невозможно.

Сколько лет действует загранпаспорт?

Загранпаспорт действителен в течение 10 лет. При этом начинать оформлять новый документ нужно в начале десятого года его действия. 

Карта. Путешествие.
Карта. Путешествие.

Сколько стоит оформить загранпаспорт нового образца?

Сейчас заплатить размер госпошлины составляет 3,5 тыс. рублей для взрослых и 1,5 тыс. рублей для детей до 14 лет. Однако скоро оформление загранпаспорта обойдется в 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей для ребенка. 

Когда загранпаспорт станет дороже?

Госдума уже приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта. Теперь документ в течение двух недель должны одобрить в Совфеде, а далее в такой же срок его должен подписать президент. В течение недели закон будет опубликован, и через 10 дней он вступает в силу. Поэтому дороже оформление загранпаспорта станет примерно в начале августа 2018 года, пишет Газета.ru.

На что повлияет изменение размера госпошлины?

  • В Ассоциации туроператоров России заявили, что увеличение стоимости оформления загранпаспорта нового поколения не скажется на желании россиян выезжать за рубеж, пишет РИА Новости.
  • По расчетам правительства, увеличение госпошлин ежегодно будет приносить в федеральный бюджет около 42,3 млрд рублей. Так удастся частично компенсировать затраты на создание документов нового поколения.

Можно ли оформить загранпаспорт нового образца, если еще действует старый?

Граждане РФ в праве обратиться за оформлением второго загранпаспорта пока действует первый. Вторым загранпаспортом может быть паспорт, который обязательно должен быть биометрическим. 

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