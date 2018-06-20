Минфин может повысить цены на водку, вино и коньяк

Сегодня, 21:08.
Жизнь

В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного, пишут "Известия".

Алкоголь. Вино.
Алкоголь. Вино. Фото: открытые источники (CC0).

Из документов службы следует, что ведомство собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что минимальные цены будут увеличены. Это связано с появлением новых параметров и более детализированным подходом в подсчете себестоимости продукции.

"Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ", пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась.

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