Минфин может повысить цены на водку, вино и коньяк

Из документов службы следует, что ведомство собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что минимальные цены будут увеличены. Это связано с появлением новых параметров и более детализированным подходом в подсчете себестоимости продукции.

"Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ", пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась.