Минфин может повысить цены на водку, вино и коньяк

В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного, пишут "Известия".
Из документов службы следует, что ведомство собирает данные от производителей алкогольных напитков. Эксперты прогнозируют, что минимальные цены будут увеличены. Это связано с появлением новых параметров и более детализированным подходом в подсчете себестоимости продукции.
"Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ", пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась.
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