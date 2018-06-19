Рост цен на бензин в России сильно замедлился

Средние потребительские цены на бензин в России за период с 4 по 9 июня 2018 года выросли на 5 копеек (данные Росстата). При этом неделей ранее - с 28 мая по 3 июня - бензин в среднем подорожал на 60 копеек. Таким образом, темпы роста цен на него за неделю замедлились в 12 раз, сообщил ТАСС.
За прошедшую неделю:
- бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 41,74 рублей за литр,
- Аи-95 - на 5 копеек, до 44,69 рублей за литр,
- Аи-98 - на 3 копеек, до 49,74 рублей за литр,
- дизельное топливо стало дороже на 2 копеек, цена на него достигла 44,44 рублей за литр.
В Барнауле цена на бензин АИ-92 составила 40,38 рублей, АИ-95 - 42,24 рубля, АИ-98 - 48,52 рублей, дизельное топливо - 43,52 рубля. Сравнительных данных о росте цен на топливо в городе Росстат не опубликовал.
С начала года, по данным статистического ведомства, средние цены на бензин увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.
За прошедшую неделю в 32 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Челябинске - на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе - на 1,1-1,8%.
Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего цены снизились в Красноярске - на 0,7%, Астрахани - на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске - на 0,4%.
Напомним, разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля.
Власти также договорились с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.
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