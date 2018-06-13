Власти заявили, что не допустят рост цен на топливо до 100 рублей

Рост цен на топливо до 100 рублей за литр невозможен, у правительства есть инструменты, чтобы этого не допустить. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов, передает "Интерфакс".
"Я хочу сказать: сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен (на топливо) на 100 рублей — это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо. Мы все прекрасно понимаем, что такой рост цен (нанесет) удар по другим секторам экономики, по регионам, потому что повышение цен на моторное топливо — это удар по региональному бюджету", — сказал Козак.
"Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна", — добавил вице-премьер, пишет bfm.ru.
В начале июня цены на бензин выросли из-за высоких цен на нефть на внешних рынках. Это делает производство бензина в России невыгодным, но дефицита топлива в стране нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире программы "Вести в субботу".
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