В России ожидают резкий рост цен на топливо из-за нового налогового маневра

Согласно законопроекту, отрицательный акциз на нефть в размере трех тыс рублей на тонну получат только нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), выпускающие бензин. Одновременно вводится плавающий акциз, в рамках которого бюджет будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой, — сообщает "Коммерсант". Это делается для того, чтобы остановить рост цен на бензин.

Но другие нефтепродукты, например, мазут и битум, подорожают в полтора раза и более.Таким образом власти надеются привлечь в бюджет 1,6 триллиона рублей. В Госдуме законопроект будет рассмотрен в конце июня.

Апрельское подорожание бензина вызвало протестные акции в крупных городах России. Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела.

В ходе "прямой линии" президент Владимир Путин объяснил повышение цен мерами правительства по стимулированию экспорта нефти. Пока кабмин договорился с нефтяниками о заморозке розничных цен на автомобильное топливо. Участники рынка предупредили, что такие меры приведут к подорожанию бензина до 100 рублей за литр, пишет ura.ru. "Ситуация критическая, счет времени идет на часы", — отметили в Независимом топливном союзе.