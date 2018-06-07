Путин рассказал, с чем связан резкий рост цен на бензин

Так он ответил на вопрос водителя, который поинтересовался, как долго еще будут расти цены на топливо.

"45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это", — сказал водитель Алексей Караваев.

Путин признал, что рост цен на топливо в России является недопустимой и неправильной ситуацией.

"Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", — заявил президент.

Президент напомнил, что правительство уже приняло ряд решений, "которые призваны как раз решить эту задачу", пишет bfm.ru.

Глава государства также призвал ФАС не смотреть сквозь пальцы на рост топливных цен.

Путин напомнил, что правительство уже приняло ряд решений, "которые призваны, как раз, решить эту задачу": с 1 июня снижены акциз на дизель и бензин на 2 тыс. руб. и 3 тыс. руб соответственно, с 1 июля отменено их запланированное повышение (примерно на 700 руб.). Новые меры по стабилизации рынка последуют осенью, добавил президент.

Звонок министру и вице-премьеру

Для ответа на вопрос Владимир Путин подключил по видео-связи министра энергетики Александра Новака и курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Козака.

Новый формат протестировали на министре энергетики: Путин попросил Новака «прокомментировать то, что мной сказано».

Министр прокомментировал слова президента pic.twitter.com/EeQmhJaq9L — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2018 г.

"Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены с конца мая на АЗС не растут", — доложил Новак.

Он напомнил, что были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении производства топлива для внутреннего рынка, так что сейчас никакого дефицита не наблюдается. Другая мера, которую готово использовать правительство в случае дальнейшего роста цен на бензин — повышение экспортных пошлин на топливо, отметил министр. "Это скорее угроза для компаний, надеюсь, использовать эту меру не придется", — подчеркнул Путин.

Затем президент связался с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который курирует в кабмине ТЭК. Он подтвердил договоренность по стабилизации цен на АЗС и ежедневному контролю при участии ФАС

Факт

За январь—май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 — на 7,7%, а литр дизтоплива — на 7,9%, сообщал Росстат. При этом уровень инфляции с начала года составил 1,6%.