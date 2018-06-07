Алтайская школьница спросила у Путина на "Прямой линии" про пальмовое масло

Сегодня, 16:20.
Политика

7 июня Владимир Путин общается с россиянами в формате "Прямой линии". На прямую линию пришло множество вопросов президенту. Один из них прислала девочка из Республики Алтай.

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.
"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Школьница из Горно-Алтайска Ева Стародубцева задала очень взрослый вопрос Владимиру Путину: "Кто допустил, чтобы в составе продуктов на прилавках российских магазинов было пальмовое масло?"

Пока неизвестно, как президент отреагирует на это сообщение.

В этому году глава государства отвечает на вопросы граждан России без зрителей в зале. По его распоряжению во время "Прямой линии" губернаторы регионов будут смотреть трансляцию и ждать возможного звонка от президента. Также на рабочем месте трансляцию смотрит и глава Алтайского края Виктор Томенко.

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