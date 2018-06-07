Алтайская школьница спросила у Путина на "Прямой линии" про пальмовое масло

Школьница из Горно-Алтайска Ева Стародубцева задала очень взрослый вопрос Владимиру Путину: "Кто допустил, чтобы в составе продуктов на прилавках российских магазинов было пальмовое масло?"

Пока неизвестно, как президент отреагирует на это сообщение.

В этому году глава государства отвечает на вопросы граждан России без зрителей в зале. По его распоряжению во время "Прямой линии" губернаторы регионов будут смотреть трансляцию и ждать возможного звонка от президента. Также на рабочем месте трансляцию смотрит и глава Алтайского края Виктор Томенко.

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