Алтайская школьница спросила у Путина на "Прямой линии" про пальмовое масло

7 июня Владимир Путин общается с россиянами в формате "Прямой линии". На прямую линию пришло множество вопросов президенту. Один из них прислала девочка из Республики Алтай.
Школьница из Горно-Алтайска Ева Стародубцева задала очень взрослый вопрос Владимиру Путину: "Кто допустил, чтобы в составе продуктов на прилавках российских магазинов было пальмовое масло?"
У Евы есть свой #вопроспрезиденту для прямой линии 2018! . . #евастародубцева#прямаялинияспутиным#владимирупутину#смотрюлинию#7июня#обращениекпрезиденту#вопрос#пальмовоемасло#просладкое#горноалтайск#республикаалтай#сегодня#правдажизни#красиваядевочка#россия#люблюроссию#алтай#природароссии#president#lineputin#putin#russia#evastarodubtseva#question#altayrepublic#gornoaltaysk
Пока неизвестно, как президент отреагирует на это сообщение.
В этому году глава государства отвечает на вопросы граждан России без зрителей в зале. По его распоряжению во время "Прямой линии" губернаторы регионов будут смотреть трансляцию и ждать возможного звонка от президента. Также на рабочем месте трансляцию смотрит и глава Алтайского края Виктор Томенко.
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