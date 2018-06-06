Прямая линия с Путиным: как успеть задать вопрос президенту

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Жизнь

7 июня 2018 года в 12 часов по московскому времени состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Altapress.ru рассказывает, как задать вопрос президенту РФ и когда это можно сделать.

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.
"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Как задать вопрос президенту?

"Прямая линия" с Владимиром Путиным.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным.

Вопросы президенту 2018: где посмотреть?

На сайте программы "Прямая линия" есть раздел, в котором будут собраны часто задаваемые вопросы Владимиру Путину.

Кто может задать вопрос президенту на "Прямой линии"?

Отправлять свои вопросы могут абсолютно все, без ограничений по возрасту.

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.
"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.

Прямая линия с Путиным: в какие сроки принимают вопросы?

Вопросы и обращения принимают валоть до окончания программы 7 июня.

Что такое "Прямая линия" с Владимиром Путиным?

Это ежегодная телепередача, в которой президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан. 

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