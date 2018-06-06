Прямая линия с Путиным: как успеть задать вопрос президенту

7 июня 2018 года в 12 часов по московскому времени состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Altapress.ru рассказывает, как задать вопрос президенту РФ и когда это можно сделать.

Как задать вопрос президенту? В социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники";

Заполнить специальную форму на сайте "Прямой линии с Владимиром Путиным";

Для стационарных компьютеров, IOS и Android доступно приложение "Москва-Путину";

Отправить sms или mms-сообщение на номер 0-40-40;

По телефону 8-800-200-40-40. Вопросы президенту 2018: где посмотреть? На сайте программы "Прямая линия" есть раздел, в котором будут собраны часто задаваемые вопросы Владимиру Путину. Кто может задать вопрос президенту на "Прямой линии"? Отправлять свои вопросы могут абсолютно все, без ограничений по возрасту. Прямая линия с Путиным: в какие сроки принимают вопросы? Вопросы и обращения принимают валоть до окончания программы 7 июня. Что такое "Прямая линия" с Владимиром Путиным? Это ежегодная телепередача, в которой президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан.