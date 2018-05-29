О будущем и бензине: россияне задали первые вопросы Владимиру Путину для "Прямой линии"

В одном из опросов о науки идет речь о новом ведомстве — Министерстве науки и просвещения. Автор спрашивает, планируется ли создание научно-образовательных центров.

Также россияне спрашивают о росте цен на бензин, программа обеспечения жильем молодых семей и увеличением пенсионного возраста. Также люди интересуются тем, что ждет жителей страны в ближайшем будущем.

Напомним, ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня.