О будущем и бензине: россияне задали первые вопросы Владимиру Путину для "Прямой линии"

На сайте проекта "Прямая линия" появились первые вопросы, которые россияне хотят задать Владимиру Путину. Они связаны с проблемами экономики, социального обеспечения, коммунально-бытового обслуживания и экологии.
В одном из опросов о науки идет речь о новом ведомстве — Министерстве науки и просвещения. Автор спрашивает, планируется ли создание научно-образовательных центров.
Также россияне спрашивают о росте цен на бензин, программа обеспечения жильем молодых семей и увеличением пенсионного возраста. Также люди интересуются тем, что ждет жителей страны в ближайшем будущем.
Напомним, ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня.
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