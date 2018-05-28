Как задать вопрос Путину на "Прямой линии"

7 июня 2018 года состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Прямой эфир начнется в 12 часов по Москве. Altapress.ru рассказывает, как задать вопрос президенту РФ и когда это можно сделать.
Как задать вопрос президенту?
- В социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники";
- Заполнить специальную форму на сайте "Прямой линии с Владимиром Путиным";
- Для стационарных компьютеров, IOS и Android доступно приложение "Москва-Путину";
- Отправить sms или mms-сообщение на номер 0-40-40;
- По телефону 8-800-200-40-40.
Вопросы президенту 2018: где посмотреть?
На сайте программы "Прямая линия" есть раздел, в котором будут собраны часто задаваемые вопросы Владимиру Путину.
Кто может задать вопрос президенту на "Прямой линии"?
Отправлять свои вопросы могут абсолютно все, без ограничений по возрасту.
Прямая линия с Путиным: в какие сроки принимают вопросы?
Вопросы и обращения принимают с 27 мая и до окончания программы 7 июня.
Что такое "Прямая линия" с Владимиром Путиным?
Это ежегодная телепередача, в которой президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан.
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