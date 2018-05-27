Кремль назвал дату прямой линии с Путиным

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12 часов (мск) в четверг 7 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Задать вопрос Путину можно будет по телефону, СМС, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.
Ранее в Кремле сообщали, что прямая линия пройдет до начала ЧМ по футболу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что в телепрограмме будут использованы технологически и содержательные новации, но смысл мероприятия останется прежним. Президент пообщается с гражданами страны для получения обратной связи.
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