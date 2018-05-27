Песков рассказал о снах со строгим Путиным

Об этом Песков рассказал в эфире телепередачи "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ, сообщает Лента.ру.

"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. <После этого> ты весь мокрый просыпаешься", — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос, не надоела ли ему эта работа за последние годы. "Никакой оскомины это не набивает. И хотя иногда очень тяжело физически, это настолько уникальный опыт!" — поделился пресс-секретарь.

Песков также отметил, что "Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, в географии земного шара". "Это уникально, потому что это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность, это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянной", — добавил он.