Песков рассказал о снах со строгим Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, что видит во сне российского лидера Владимира Путина неизменно строгим, отчего просыпается в поту.
Об этом Песков рассказал в эфире телепередачи "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ, сообщает Лента.ру.
"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. <После этого> ты весь мокрый просыпаешься", — сказал Песков.
Он также ответил на вопрос, не надоела ли ему эта работа за последние годы. "Никакой оскомины это не набивает. И хотя иногда очень тяжело физически, это настолько уникальный опыт!" — поделился пресс-секретарь.
Песков также отметил, что "Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, в географии земного шара". "Это уникально, потому что это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность, это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянной", — добавил он.
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