Путин решил сам звонить губернаторам во время "прямой линии"

Кроме губернаторов, во время "прямой линии" неожиданные звонки могут раздаться и у кого-нибудь из членов правительства.

Как пишет издание, администрация президента уже посоветовала главам регионов смотреть прямую линию и быть на рабочих местах. Сообщается, что чиновникам даже рекомендовали на это время не уходить в отпуск.

Звонить губернаторам и министрам в режиме онлайн президент будет в случае, если понадобится задать вопросы после обращений или жалоб граждан. Кроме того, по словам собеседников издания, в этом году одним из мест прямого включения будет Крымский мост.

Напомним, что "прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 7 июня в 12:00. Ее будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".