Путин решил сам звонить губернаторам во время "прямой линии"

7 июня во время "Прямой линии с президентом" Владимир Путин пообещал позвонить кому-нибудь из губернаторов. Однако, кому именно, не уточняется. Таким образом будет изменен формат проведения это мероприятия, которое глава государства проводит с 2001 года, пишет РБК.
Кроме губернаторов, во время "прямой линии" неожиданные звонки могут раздаться и у кого-нибудь из членов правительства.
Как пишет издание, администрация президента уже посоветовала главам регионов смотреть прямую линию и быть на рабочих местах. Сообщается, что чиновникам даже рекомендовали на это время не уходить в отпуск.
Звонить губернаторам и министрам в режиме онлайн президент будет в случае, если понадобится задать вопросы после обращений или жалоб граждан. Кроме того, по словам собеседников издания, в этом году одним из мест прямого включения будет Крымский мост.
Напомним, что "прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 7 июня в 12:00. Ее будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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