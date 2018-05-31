Следком начал проверку медиков после жалобы жительницы Алтайского края Путину

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 29 мая в эфире центрального телеканала показали видеообращение жительницы Алтайского края, которое она прсилала на "прямую линию" Путиным.

Женщина сообщила, что воспитывает малолетнего сына, который имеет инвалидность. Для лечения ему требуются жизненно необходимые препараты. Однако с декабря 2017 года их перестали выдавать бесплатно. Медики ссылаются на отсутствие нужных лекарств.

В ходе проверки следователи намерены выяснить, были ли в действиях сотрудников краевого минздрава признаки преступления по статье 293 УК РФ (халатность).

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня. Она начнется в 12 часов по Москве, ее будут транслировать центральные телеканалы.