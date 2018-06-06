СМИ: после "Прямой линии" с Путиным возможны отставки глав регионов

Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, считает, что прямая линия будет иметь "ошеломляющий пиар-эффект", если президент действительно будет связываться губернаторами и членами правительства при поступлении жалоб от россиян.

"Прямая линия — это действительно реальный управленческий инструмент, действующий локально, но позволяющий президенту непосредственно вмешиваться в деятельность региональных властей и решать конкретные проблемы", — сказал Владимир Слатинов.

Эксперт напомнил, что после предыдущих передач появились "зеленые папки" для губернаторов с указаниями президента по решению конкретных вопросов. По словам Слатинова, есть ряд регионов, где проблемные ситуации не решены, и "если негативные оценки граждан из этих субъектов прозвучат во время прямой линии, то не исключены и последующие отставки".

7 июня 2018 года в 12 часов по московскому времени состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным.