СМИ: после "Прямой линии" с Путиным возможны отставки глав регионов

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным запланированы видеоконференции с губернаторами и членами правительства. Политологи считают, что после них могут произойти отставки, сообщает РИА Новости.
Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, считает, что прямая линия будет иметь "ошеломляющий пиар-эффект", если президент действительно будет связываться губернаторами и членами правительства при поступлении жалоб от россиян.
"Прямая линия — это действительно реальный управленческий инструмент, действующий локально, но позволяющий президенту непосредственно вмешиваться в деятельность региональных властей и решать конкретные проблемы", — сказал Владимир Слатинов.
Эксперт напомнил, что после предыдущих передач появились "зеленые папки" для губернаторов с указаниями президента по решению конкретных вопросов. По словам Слатинова, есть ряд регионов, где проблемные ситуации не решены, и "если негативные оценки граждан из этих субъектов прозвучат во время прямой линии, то не исключены и последующие отставки".
7 июня 2018 года в 12 часов по московскому времени состоится "Прямая линия" с Владимиром Путиным.
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