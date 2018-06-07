Путин рассказал, почему оставил на своем посту Медведева

7 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что абсолютно новый состав правительства не смог бы быстро решить предстоящие задачи.
Путин заявил, что приветствует дискуссии о составе правительства. Однако тот план развития, который необходим стране, готовился прежним составом правительства. Поэтому, если бы в кабинет министров пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года.
"Этого времени нет", — добавил Путин.
По мнению Путина, "у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день", пишет "Росбалт".
В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным запланированы видеоконференции с губернаторами и членами правительства.
Прямая линия началась: Губернаторы на изготовке pic.twitter.com/f9IQzjxKiD— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2018 г.
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