Путин рассказал, почему оставил на своем посту Медведева

Путин заявил, что приветствует дискуссии о составе правительства. Однако тот план развития, который необходим стране, готовился прежним составом правительства. Поэтому, если бы в кабинет министров пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года.

"Этого времени нет", — добавил Путин.

По мнению Путина, "у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день", пишет "Росбалт".

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным запланированы видеоконференции с губернаторами и членами правительства.