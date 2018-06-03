Дмитрий Козак объяснил, почему в России растут цены на бензин

Цены на бензин выросли из-за высоких цен на нефть на внешних рынках. Это делает производство бензина в России невыгодным, но дефицита топлива в стране нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире программы "Вести в субботу", пишут "Известия".
— Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в РФ. — Ред.) может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет, — сказал Козак.
Вице-премьер рассказал, что по сравнению с мировыми ценами на бензин в России топливо дешевле.
2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая. Также с начала июня для сдерживания цен на бензин правительство решило снизить акцизы на топливо.
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