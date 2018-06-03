Дмитрий Козак объяснил, почему в России растут цены на бензин

— Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в РФ. — Ред.) может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет, — сказал Козак.