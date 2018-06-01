Правительство собирается снизить цены на бензин с 1 июня

Сегодня, 13:03.
Потребитель

Российское правительство собирается снизить акцизы на автомобильное топливо с 1 июня. Накануне прошло совещание вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, пишет RT.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Нефтяные компании согласились в краткосрочной перспективе сдерживать рост цен, однако отметили необходимость принятия более решительных мер. В то же время антимонопольная служба проводит проверку по факту роста экспорта поставок светлых нефтепродуктов при неудовлетворённом спросе на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке.

На встрече Козака с нефтяниками обсуждалась возможность снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль, что, в свою очередь, должно привести к стабилизации ситуации на топливном рынке.

Как снизятся акцизы на топливо

С 1 июня планируется снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизтопливо — на 2 тыс. за тонну. Помимо этого правительство намерено отказаться от запланированного ранее повышения топливных акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.

Как реагируют власти Алтайского края

Власти региона в конце мая отчитывались о пристальном мониторинге ситуации. В правительстве региона рассказывали о работе с нефтеснабжающими компаниями, чтобы те обеспечили сельхозтоваропроизводителей ГСМ в период посевной.

По данными крайстата, на 21 мая в Алтайском крае установились самые низкие розничные цены на дизтопливо и бензин. В первом случае — 42,25, во втором — 39, 56 рублей за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо в зафиксирована в Забайкальском крае — 46,29 рублей за литр. На бензин в Иркутской области — 41,62.

А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен обратиться в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с целью выяснить причины роста цен на топливо.

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска:

— С учётом недавнего роста цен в бюджете города придется увеличить расходы на ГСМ до 100 млн рублей. Я делаю запрос в УФАС с тем чтобы выяснить, чем обоснованы такие скачки цен на ГСМ, нет ли здесь картельного сговора.

Что говорят продавцы бензина

За прошедший месяц оптовые цены на топливо увеличились практически на четверть: почти на 10 тыс. рублей за тонну. По мнению вице-президента Российского топливного союза (РТС) Юрия Матвейко, на фоне ослабшего рубля нефтяным компаниям стало гораздо выгоднее топливо экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке.

"Российский топливный союз" (РТС), опубликовали открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они просят немедленно и принудительно остановить рост оптовых цен на бензин и дизель, который "бьет исторические рекорды". Если ситуацию не изменить, страдать начнут жители, соцучреждения и бизнес, говорят эксперты.

Как реагирует ФАС

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что снижение объёмов продаж нефтепродуктов могло послужить причиной роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. Ведомство направило обращения в адрес семи компаний о необходимости исполнять свои обязательства по обеспечению нефтяного рынка, пишет PT.

В частности, ФАС выслала "Роснефти" предупреждение о необходимости обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путём увеличения их производства и снижения экспорта, а также предусмотреть недискриминационную реализацию моторного топлива. Эти меры компания должна принять до 8 июня.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что подконтрольные "Газпрому" нефтяные компании увеличили объёмы отгрузки на экспорт прямогонных бензинов, хотя знали о неудовлетворённом спросе на топливо на внутреннем рынке. Аналогичные претензии направлены ещё пяти компаниям, не соблюдающим обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

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