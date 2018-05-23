Под пистолетом: чем может обернуться беспрецедентный рост цен на бензин в Алтайском крае

Краткое содержание

Что происходит?

За последние две недели стоимость литра АИ-92 возросла на 1,5 рубля и подбирается к психологической отметке в 40 рублей. Это следствие галопирующего повышения оптовых цен.

За месяц оптовые цены на топливо увеличились практически на четверть: почти на 10 тыс. рублей за тонну. 20 апреля в Омске можно было купить тонну бензина АИ-92 производства местного нефтеперерабатывающего завода за 44,5 тыс. рублей. С 22 мая для мелких оптовиков тонна такого топлива на нефтебазах стоит от 52,75 тыс. до 53,5 тыс. рублей, сообщили altapress.ru в Алтайском топливном союзе.

В пересчете на литр все виды топлива подорожали минимум на 5 рублей. На такую сумму АЗС должны были бы поднять цены, чтобы сработать хотя бы в ноль, говорит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Юрий Матвейко подчеркивает: местные предприниматели никак не могут повлиять на ситуацию, рост цен на АЗС стал неизбежным после действий крупных нефтяных компаний, остановить процесс могут только регуляторы.

Причины роста цен

Эксперты называют две ключевых причины, по которым взлетели цены на бензин:

Рост цен на нефть на мировом рынке. При ослаблении курса рубля российским компаниям выгоднее экспортировать нефть и нефтепродукты. На внутреннем рынке создается дефицит, который провоцирует рост цен. Правительство повышает акцизы и налоги для производителей и продавцов топлива. Только их доля в литре бензина составляет около 18 рублей.

Как можно решить проблему?

На прошлой неделе сразу 19 региональных розничных трейдеров, входящих в "Российский топливный союз" (РТС), опубликовали открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Они просят немедленно и принудительно остановить рост оптовых цен на бензин и дизель, который "бьет исторические рекорды".

По сравнению с тем же периодом прошлого года биржевая стоимость бензина АИ-92 подскочила на 30,3%, АИ-95 — на 27,8%, а дизтоплива — на 37,4%.

В РТС предлагают сделать следующее:

увеличить поставки на внутренний рынок,

повысить объем продаваемого топлива на бирже,

ввести мораторий на экспорт нефтепродуктов или установить пошлины, которые нейтрализуют диспаритет.

До этого РТС дважды обращался к президенту (осенью 2017 и в апреле 2018 годов) с просьбой навести порядок в ценообразовании на рынке топлива. Изначально в ответ в Минэнерго и в ФАС заявляли, что ситуация под контролем, а рост цен обусловлен экономически.

Однако в мае в ФАС признали, что проблемы есть. Ведомство подготовило проект документа об увеличении объемов топлива, продаваемых на бирже. А глава Игорь Артемьев заявил, что есть задача по демонополизции рынка, и блокировать ее — "если не преступление, то некрасивая история".

Кто пострадает?

Юрий Матвейко говорит: если ситуацию не изменить, страдать начнут жители, соцучреждения и бизнес.

Сегодня в крае работает около 500 заправок, из них около 70% — независимые АЗС. Объектов "Роснефти" и "Газпромнефти" — порядка 120. В 20 районах края их нет вообще.

Если эти компании продолжат продавать бензин в опте дороже, чем в рознице, независимые заправки станут убыточными и попросту разорятся. Либо станут торговать некачественным бензином, что со временем приведет к массовым поломкам техники. Сейчас суррогатом торгует, по данным статистики, каждая третья заправка.

"К ним может прибавится еще 150-200 таких АЗС", — комментирует Матвейко.

Из открытого письма Дмитрию Медведеву:

Работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от других видов деятельности, а независимые АЗС просто терпят убытки и разоряются.

Если же предположить, что мелкие АЗС закроются (а это вполне реальная перспектива в текущей ситуации), то последствий также будет несколько, говорит эксперт.

Во-первых, безработными станут сотни, а то и тысячи человек (в среднем одну станцию обслуживают 10-15 человек). Во-вторых, возникнут проблемы с заправкой социально значимого транспорта: школьных автобусов, скорых, пожарных и т. д.

Юрий Матвейко,

вице-президент Российского топливного союза:

— Известен случай, когда крупная АЗС "зачистила" рынок в одном из районов Новосибирской области, а затем, решив, что ей работать в нем невыгодно, закрылась и сама. В результате транспорт ездил заправляться за 90 км. Заправку пришлось вновь открыть.

В Алтайском крае есть, например, крупнейший по площади Шипуновский район, где нет ни одной заправки "Роснефти" или "Газпромнефти", только частные операторы, говорит эксперт. При этом от федеральной трассы до самого удаленного села района — под 60 км.

Юрий Матвейко,

вице-президент Российского топливного союза:

— У независимых операторов и у крупных компаний разные подходы к вопросу доходности. При нормальном ценообразовании предпринимателю достаточно продавать 4 тыс. литров в сутки, чтобы совершать все платежи, выплачивать зарплату и иметь небольшую прибыль. У АЗС нефтяной компании другие требования — ей нужно продавать минимум 10 тонн. Иначе заправка считается нерентабельной, и ее закрывают. В крае число АЗС "Роснефти", например, за последние годы сократилось примерно со 105 до 80. Именно по этой причине.

Матвейко уверен: стабилизировать ситуацию необходимо. В противном случае пострадают автовладельцы, повысится стоимость грузо- и пассажироперевозок, под удар попадет бизнес. Ведь цена бензина не только напрямую бьет по кошельку покупателей на АЗС, но и является частью себестоимости большинства продуктов.