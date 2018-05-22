В Центробанке попытались объяснить, почему растут цены на бензин в России

Ксения Юдаева, первый зампред Центробанка, на заседании в Госдуме объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. По ее словам, в первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо, сообщает РИА Новости.
"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — пояснила Ксения Юдаева.
Она также добавила, что в настоящее время рост цен на бензин "не оказывает влияния на инфляцию", передает Газета.ru.
По данным Росстата, на прошлой неделе средняя розничная цена бензина ускорила рост и достигла 41,28 рубля за литр. Первый зампред Центробанка уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.
Игорь Дмитриев, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ, отметил, что повышение цен носит догоняющий характер.
"По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — указал он
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей Центробанка подготовить пояснительную записку для депутатов и заявил о возможности "сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались".
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев также заявил, что рост цен на бензин в России обусловлен повышением цен на мировых рынках нефти.
Напомним, что в Республике Алтай в конце прошлой недели на некоторых заправках цена на бензин марки А98 продавали за 47,5 рублей, а А95 за 45,5.
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