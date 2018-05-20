На Алтае продают бензин уже за 47,5 рублей

20 мая в Республике Алтай продавали бензин марки А98 за 47,5 рублей, а А95 за 45,5. Об этом сообщают подписчики паблика "Природа Алтая". По таким ценам топливо продается в Усть-Коксинском районе.
Продавцы обвиняют оптовиков
Теперь рост цен на авомобильное топливо обеспокоил не только простых потребителей, но и Российский топливный союз. Это объединение обвинило в сговоре оптовых продавцов бензина, пишет Life.ru.
По данным Росстата, цены на топливо растут вторую неделю. Только с 7-го по 14 мая в среднем по стране стоимость топлива выросла на 46 копеек — до 41,28 руб. Сильнее всего бензин подорожал в Махачкале — на 4,8%, в Рязани — на 3,2% и Кирове — на 2,8%.
Цены на бензин могут расти фактически бесконтрольно. О чём и заметили в отраслевом союзе. Объясняется это очень просто: топливо не считается продуктом первой необходимости.
Бензин никогда не дешевел
Стоимость бензина контролируется лишь в периоды посевных работ и работ по сбору урожая. Но даже в эти периоды бензин не дешевеет. Эксперты отмечают, что с далёких 90-х годов бензин в России вообще никогда не дешевел, даже если нефть дешевела или дорожала.
Сегодня бензин дорожает из-за растущих цен на нефть. Это приводит к росту расходов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), закупающих подорожавшую нефть. Они вынуждены увеличивать отпускные цены на бензин, чтобы сохранить рентабельность.
Должно вмешаться государство
Эксперты не исключают, что в ситуацию вмешается государство. Например, оно может обязать нефтедобывающие компании делиться своей выросшей прибылью с НПЗ. Тогда удорожание бензина приостановится.
По прогнозам ведущего аналитика Центра современных инвестиционных технологий Дениса Владимирова до конца года цена литра бензина поднимется как минимум до 45 рублей.
Поставщики топлива готовятся к повышению акцизов на бензин. Потому происходит повышение цены. Но это может негативно сказаться на всей экономике страны.
Разгон общей инфляции девальвирует повышение цен на бензин, и всё повторяется по замкнутому кругу.
На Алтае цена тоже растет
За прошлую неделю средняя стоимость бензина на АЗС в Алтайском крае выросла почти на полрубля и уже пробила психологическую отметку в 40 рублей за литр АИ-95.
На оптовом рынке топливо дорожает еще быстрее. Только за последние три недели цены в этом сегменте выросли на 20%. Например, если 20 апреля в Омске можно было купить тонну бензина АИ-92 производства местного нефтеперерабатывающего завода за 44,5 тыс. рублей, то в середине мая приходится платить уже 51,5 тыс. рублей.
В пересчете на литр все виды топлива подорожали минимум на 5 рублей. Такие данные приводит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
Эксперт отмечает: прогнозы регуляторов (ФАС и Минэнерго) о том, что цены на топливо будут расти умеренно, не оправдались. В действительности нефтепродукты дорожают рекордными, беспрецедентными темпами.
Матвейко также говорит, что снижаться стоимость топлива не будет, наоборот, бензин еще "подрастет".
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