На Алтае продают бензин уже за 47,5 рублей

Продавцы обвиняют оптовиков

Теперь рост цен на авомобильное топливо обеспокоил не только простых потребителей, но и Российский топливный союз. Это объединение обвинило в сговоре оптовых продавцов бензина, пишет Life.ru.

По данным Росстата, цены на топливо растут вторую неделю. Только с 7-го по 14 мая в среднем по стране стоимость топлива выросла на 46 копеек — до 41,28 руб. Сильнее всего бензин подорожал в Махачкале — на 4,8%, в Рязани — на 3,2% и Кирове — на 2,8%.

Цены на бензин могут расти фактически бесконтрольно. О чём и заметили в отраслевом союзе. Объясняется это очень просто: топливо не считается продуктом первой необходимости.

Бензин никогда не дешевел

Стоимость бензина контролируется лишь в периоды посевных работ и работ по сбору урожая. Но даже в эти периоды бензин не дешевеет. Эксперты отмечают, что с далёких 90-х годов бензин в России вообще никогда не дешевел, даже если нефть дешевела или дорожала.

Сегодня бензин дорожает из-за растущих цен на нефть. Это приводит к росту расходов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), закупающих подорожавшую нефть. Они вынуждены увеличивать отпускные цены на бензин, чтобы сохранить рентабельность.

Должно вмешаться государство

Эксперты не исключают, что в ситуацию вмешается государство. Например, оно может обязать нефтедобывающие компании делиться своей выросшей прибылью с НПЗ. Тогда удорожание бензина приостановится.

По прогнозам ведущего аналитика Центра современных инвестиционных технологий Дениса Владимирова до конца года цена литра бензина поднимется как минимум до 45 рублей.

Поставщики топлива готовятся к повышению акцизов на бензин. Потому происходит повышение цены. Но это может негативно сказаться на всей экономике страны.

Разгон общей инфляции девальвирует повышение цен на бензин, и всё повторяется по замкнутому кругу.

На Алтае цена тоже растет

За прошлую неделю средняя стоимость бензина на АЗС в Алтайском крае выросла почти на полрубля и уже пробила психологическую отметку в 40 рублей за литр АИ-95.

На оптовом рынке топливо дорожает еще быстрее. Только за последние три недели цены в этом сегменте выросли на 20%. Например, если 20 апреля в Омске можно было купить тонну бензина АИ-92 производства местного нефтеперерабатывающего завода за 44,5 тыс. рублей, то в середине мая приходится платить уже 51,5 тыс. рублей.

В пересчете на литр все виды топлива подорожали минимум на 5 рублей. Такие данные приводит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Эксперт отмечает: прогнозы регуляторов (ФАС и Минэнерго) о том, что цены на топливо будут расти умеренно, не оправдались. В действительности нефтепродукты дорожают рекордными, беспрецедентными темпами.

Матвейко также говорит, что снижаться стоимость топлива не будет, наоборот, бензин еще "подрастет".

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