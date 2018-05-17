"Чтобы каждая бабушка знала": Карлин распорядился рассказать о справедливой цене на уголь

В чем проблема?

Всего населению региона, которое зимой пользуется печками, нужно более 1 млн тонн угля на сезон, сообщил Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ края.

В прошлом отопительном сезоне в ряде районов возникли проблемы — предприниматели, торгующие топливом, снизили объем поставок. Так было в Локтевском, Хабарском, Благовещенском, Михайловском и других районах. В редакцию altapress.ru зимой обращалась жительница Горняка, которая жаловалась, что приходится становиться в очередь на уголь.

Гилев сообщил: чтобы не допустить повторения ситуации, министерство вместе с управлением по предпринимательству прорабатывают вопрос о заблаговременной поставке топлива на угольные площадки.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Нужно, чтобы в каждой территории было определено, кто будет поставлять этот уголь нашим жителям. Это должны быть известные, понятные хозяйствующие субъекты, работающие под гарантии глав. Потому что нередко уголь поставляется населению за предоплату, и иногда с ней начинаются противоправные манипуляции. Главы должны рассчитать потребность в разрезе населенных пунктов, определить возможность поставок, а не самоустраняться от решения этих вопросов.

Цена на уголь возрастет

Губернатор также дал распоряжение опубликовать в каждой районной газете документ краевого управления по тарифам, который устанавливает цены на уголь для населения для каждого города и района. Правда, в этом решении даны цены на складе, в них не учтена стоимость доставки топлива до потребителя.

Согласно документу, цены варьируются от 2,5 до 3,5 тыс. рублей за тонну.

"Нужно, чтобы люди, чтобы каждая бабушка знала, какая цена на уголь является справедливой. Чтобы мародеры не приезжали", — объяснил глава региона.

На местах говорят: главе будет довольно сложно контролировать поставки угля. Скажем, в Мамонтовском районе, как рассказал altapress.ru предприниматель Валерий Сурков, углем в райцентре занимаются "чуть ли не в каждом втором дворе". Но и проблем с поставками для населения в прошлом году не было. Говорят, наоборот, частники несколько раз помогали администрации "перехватить".

Сейчас, по словам Суркова, конечная цена на уголь для населения держится на уровне 3,3 тыс. рублей за тонну. К прошлому отопительному сезону, рассказывают местные жители, они закупали топливо по цене 2,8 тыс. рублей. Сейчас в селе на осень прогнозируют цену более 4 тыс. рублей за тонну. Иван Гилев сообщил, что в целом на рынке стоимость угля возросла на 20-30%.

Всего на зиму в среднем одному дому нужно около 4-5 тонн.

Валерий Сурков,

предприниматель: