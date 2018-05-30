В России в три раза увеличился темп роста цен на бензин

Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 рублей. По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза, следует из данных Росстата.
По данным ведомства, цены на бензин выросли в 75 регионах. В столице средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 1,3% и достигла 42,3 руб., в Санкт-Петербурге — на 1,4% и составила 41,49 руб.
В Алтайском крае по итогам апреля средняя стоимость литра бензина составила 37,82 рублей. Это самый низкий показатель в Сибири.
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