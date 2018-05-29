В России резко выросли цены на бензин

В России за неделю с 21 по 27 мая резко выросли цены на бензин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического центра "Кортес".
Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40,76 рубля за литр, цена бензина марки АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизельного топлива подорожал на 79 копеек до 43,65 рубля.
По данным Московской топливной ассоциации, цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек до 43,99 рубля.
Ранее altapress.ru писал, что в правительстве России готовы снизить акцизы, чтобы остановить рост цен на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что на прошлой неделе власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тыс. рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тыс. рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.
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