В борьбе с ростом цен на бензин правительство готово снизить акцизы

В правительстве России готовы снизить акцизы, чтобы остановить рост цен на бензин. Это Газете.ru подтвердил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Политик сообщил, что такое предложение обсуждали на заседании комитета, на котором также присутствовали энергетики и нефтяники во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Кроме того, о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков. По его данным, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи.
Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.
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