В борьбе с ростом цен на бензин правительство готово снизить акцизы

Кроме того, о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков. По его данным, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи.

Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.