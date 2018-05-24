Правительство экстренно снижает акцизы, чтобы остановить рост цен на бензин

На сколько снизят?

По предварительным данным, акцизы на дизельное топливо могут снизить на 2 тыс. рублей с тонны от действующей ставки, а на бензин — на 3 тыс. Такие цифры озвучил 22 мая глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, сообщал РБК.

Сейчас акцизы на бензин пятого класса и дизель составляют 11,2 тыс. рублей за тонну, то есть обсуждается снижение на 18–27%.

Федеральные эксперты считают, что в результате цена на АИ-95 к концу года не превысит 45 рублей за литр. Действующие игроки рынка полагают: одним снижением акцизов стабилизировать рынок не удастся.

Как цена растет сейчас?

Сегодня более 65% стоимости бензина составляют налоги и акцизы, утверждают федеральные эксперты.

Однако причины стремительного роста цен на АЗС кроются не только в этом. Ранее вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко заявлял: дело в том, что на фоне ослабшего рубля нефтяным компаниям стало гораздо выгоднее топливо экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке.

Крупные нефтяные компании, в первую очередь "Роснефть" и "Газпромнефть", стали повышать цены в опте. Только за последнюю неделю, по данным РТС, цена повышалась два раза, каждый раз — на 1 тыс. рублей за тонну. В пересчете на литры с начала апреля оптовые цены на все виды нефтепродуктов увеличились на 7-8 рублей.

Чтобы сейчас АЗС работала в ноль (с учетом доставки топлива до заправки и ее содержания), нужно, чтобы литр АИ-92 на ней должен стоить более 44 рублей, говорит Матвейко. То есть сейчас стоимость бензина на заправках сдерживается нефтяными компаниями, а оптовые цены подняли выше розничных.

Однако потребителям от этого не легче, поскольку за две недели ценники за АЗС выросли на 1,5 рубля за литр.

А сработает ли понижение?

По мнению Матвейко, снижение акцизов — мера, безусловно, правильная, но остроту текущей ситуации она уже может не снять. Он называет несколько причин.

До 1 июля нефтяные компании могут еще несколько раз повысить цены, то есть до того момента стоимость топлива все равно продолжит расти. И темпы роста сейчас предсказать невозможно. Снижение акцизов не означает, что цены на бензин упадут. В лучшем случае стабилизируются после принятия решения. Нефтяным компаниям по-прежнему будет выгодно экспортировать топливо, а значит его дефицит на внутреннем рынке может сохраниться. То есть необходимо ограничить экспорт, поднять экспортные пошлины и наполнить российский рынок. Сегодня на бирже продается от 12 до 15 тыс. тонн нефтепродуктов ежедневно. Чтобы ограничить рост биржевых цен, нужно продавать около 20 тыс. Иначе не будет рыночных механизмов для сдерживания цен.

Напомним, ранее РТС написал открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой срочно вмешаться в ситуацию на топливном рынке. По мнению, 19 независимых региональных трейдеров, беспрецедентный рост цен может привести к социальному напряжению и разорению малого бизнеса АЗС.