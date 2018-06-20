Обложили не на шутку: как повышение НДС отразится на жителях Алтайского края

Как и зачем повышают?

16 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о внесении в Госдуму законопроекта о повышении НДС на 2%. Льготные 10% сохранятся для производителей продовольствия, детских товаров, печатной и медицинской продукции.

Увеличение НДС даст бюджету дополнительные 600 млрд рублей в год, посчитали в минфине России. Весь объем налога поступает в федеральную казну.

Деньги пойдут на исполнение майского указа президента. Чтобы его реализовать к 2024 году, правительству не хватает 8 трлн рублей, заявлял в мае Дмитрий Медведев. Повышение НДС с учетом роста ВВП даст бюджету около 4 трлн за шесть лет.

Когда повысят НДС?

Новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

Какие будут последствия?

1. Бизнес нагрузят

"Увеличение НДС на 2% — это будь здоров! — говорит Александр Атабаев, гендиректор алтайской компании "Трубопласт-А". — Мы, например, сырье покупаем вагонами. Вагон стоит 6,5 млн рублей. Как только я получил сырье, сразу должен уплатить НДС. Раньше платил 18%, должен буду 20%. Как мне выкручиваться?"

Разумеется, дополнительные затраты бизнес "зашьет" в стоимость продукции. Но повысить ее удастся на всем, и точно — не быстро.

По словам Виталия Смокотина, гендиректора компании "Мартика" (производит пластиковые изделия), особенно пострадает тот бизнес, который работает на потребительском высококонкуретном рынке.

Виталий Смокотин,

генеральный директор компании "Мартика":

— Поднять цены на изделия в более или менее краткосрочной перспективе нам не позволят рынок и конкуренты. Во-первых, не растут ни доходы жителей, ни объем потребления. И рост цен эту ситуацию не улучшит. Во-вторых, кто-то из конкурентов пожелает усилить позиции и не станет повышать цены — сети сразу выведут с полок тех, кто увеличит стоимость.

Кроме того, есть действующие договоры с теми же сетями, которые не позволят одномоментно поднять цены. По условиям одних сетей, о росте стоимости нужно предупреждать за 90 дней, других — за 160 дней, говорит Смокотин.

Борис Беньковский, президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров", считает, что из-за действующих договоров некоторое время будет сохраняться дисбаланс в экономике предприятий. Это же коснется компаний-подрядчиков по муниципальным и госконтрактам.

2. Цены подскочат

Однако со временем бизнес все равно выправит ситуацию. И тогда повышение НДС ляжет на плечи потребителей.

"Цены на все повысятся, — говорит Беньковский. — Чудес не бывает. Уровень налогообложения и ценообразование — сообщающиеся сосуды".

3. Инфляция ускорится, ключевая ставка не упадет

Банк России прогнозирует инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. В связи с этим в ЦБ не исключают, что ключевая ставка (сейчас 7,5%) не только не будет понижаться, но может возрасти, сообщил Forbes.

Как это отразится на местном бизнесе?

Рост НДС бизнес расценивает как еще один шаг по беспрецедентной нагрузке на него.

Татьяна Ларина,

заместитель председателя правления Алтайского союза предпринимателей:

— Если бы дело было только в НДС! Сейчас каждая лишняя копейка уже катастрофическая.

Последние два-три года государство, не повышая налогов, находило способы "качать" деньги у предпринимателей: вводило систему "Платон", заставляло устанавливать тахографы, онлайн-кассы, маркировать изделия, отменяло льготы на налог на движимое имущество и т. д. Ларина называет такие шаги "государственным рэкетом".

По ее словам, власти, решая сиюминутные задачи прямолинейным увеличением нагрузки, забывают о долгосрочном развитии.

Татьяна Ларина,

заместитель председателя правления Алтайского союза предпринимателей:

— Все стратегии, которые принимались до 2025 года, больше не имеют смысла. Они формировались, исходя из определенных условий, обстоятельств, экономической ситуации.

Не говоря о том, что и бизнес в условиях непредсказуемости не может планировать свою деятельность.