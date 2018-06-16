Правительство внесло в Госдуму законопроекты о повышении НДС и пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроекты, которые предусматривают повышение пенсионного возрасти и увеличение ставки НДС. Об этом говорится на сайте кабмина.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата может рассмотреть законопроект еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут, передает РИА Новости.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. С 2019 года эту планку будут постепенно повышать на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет). Переходный этап будет длиться десять лет.
В тот же день Дмитрий Медведев сообщил, что правительство повысит ставку НДС с 18% до 20%. О том, как формируется НДС, кто его оплачивает и сколько налог на добавленную стоимость составляет в других странах, читайте в нашем разборе.
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