Правительство внесло в Госдуму законопроекты о повышении НДС и пенсионного возраста

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата может рассмотреть законопроект еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут, передает РИА Новости.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. С 2019 года эту планку будут постепенно повышать на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет). Переходный этап будет длиться десять лет.

В тот же день Дмитрий Медведев сообщил, что правительство повысит ставку НДС с 18% до 20%. О том, как формируется НДС, кто его оплачивает и сколько налог на добавленную стоимость составляет в других странах, читайте в нашем разборе.