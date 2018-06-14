Разбор. Что означает повышение НДС

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость (НДС) накладывается на любой товар и услугу, которая продается дороже себестоимости (на любую сумму). Соответственно, НДС вычисляется из разницы между себестоимостью продукта и его ценой при продаже, пишет businessmens.ru.

На большинство товаров и услуг в России действует НДС в размере 18%. Ставкой в 10% облагаются медицинские препараты, некоторые продукты питания и детские товары.

Кто платит НДС?

Налог на добавленную стоимость, в конечном итоге, платит покупатель, потому что изготовители включают НДС в стоимость товара.

Сколько составляет НДС в других странах?

27% — в Венгрии;

25% — в Дании, Швеции, Норвегии;

24% — в Финляндии;

23% — в Уругвае;

22% — в Италии и Испании;

21% — в Бельгии и Нидерландах;

20% — в Австрии и Великобритании.

Ставка в районе 20-22% считается средней, сообщает портал провэд.рф. Низкие ставки НДС действуют на Мальте (18%), в Люксембурге (17%), а самые низкие — в Ливане (10%), Швейцарии (8%), Таиланде (7%), Доминикане (6%) и Сингапуре (5%).

К чему приведет повышение НДС?

Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го, сообщает РИА Новости.

Повышение НДС приведет к росту инфляции, сообщает businessman.ru.

Усилится централизация налоговых поступлений в федеральном бюджете, и одновременно вырастет дефицитность социальных фондов, предполагает "Эхо Москвы".

Повышение НДС негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан, цитирует РИА Новости первого замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергея Калашникова.

Когда повысят НДС?

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года, пишет "Коммерсант".