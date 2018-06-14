Разбор. Что означает повышение НДС

Сегодня, 19:00.
Экономика

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство повысит ставку НДС до 20%, сообщило РИА Новости. Altapress.ru рассказывает, как формируется НДС, кто его оплачивает и сколько налог на добавленную стоимость составляет в других странах.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги. Фото: архив УФНС России по Алтайскому краю.

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость (НДС) накладывается на любой товар и услугу, которая продается дороже себестоимости (на любую сумму). Соответственно, НДС вычисляется из разницы между себестоимостью продукта и его ценой при продаже, пишет businessmens.ru

На большинство товаров и услуг в России действует НДС в размере 18%. Ставкой в 10% облагаются медицинские препараты, некоторые продукты питания и детские товары. 

Кто платит НДС?

Налог на добавленную стоимость, в конечном итоге, платит покупатель, потому что изготовители включают НДС в стоимость товара. 

Кошелек.
Кошелек.

Сколько составляет НДС в других странах?

  • 27% — в Венгрии;
  • 25% — в Дании, Швеции, Норвегии;
  • 24% — в Финляндии;
  • 23% — в Уругвае;
  • 22% — в Италии и Испании;
  • 21% — в Бельгии и Нидерландах;
  • 20% — в Австрии и Великобритании.

Ставка в районе 20-22% считается средней, сообщает портал провэд.рф. Низкие ставки НДС действуют на Мальте (18%), в Люксембурге (17%), а самые низкие — в Ливане (10%), Швейцарии (8%), Таиланде (7%), Доминикане (6%) и Сингапуре (5%).

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.

К чему приведет повышение НДС?

  • Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го, сообщает РИА Новости.
  • Повышение НДС приведет к росту инфляции, сообщает businessman.ru.
  • Усилится централизация налоговых поступлений в федеральном бюджете, и одновременно вырастет дефицитность социальных фондов, предполагает "Эхо Москвы". 
  • Повышение НДС негативно скажется на производстве и покупательской способности граждан, цитирует РИА Новости первого замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергея Калашникова.

Когда повысят НДС?

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года, пишет "Коммерсант".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров