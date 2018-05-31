Светлое будущее за наш счет, или последствия "майских указов" президента

Елена Маслова, редактор.

В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что в правительстве обсуждают возможность повышения НДС с 18 до 20%. Еще раньше Минфин предлагал увеличить этот налог до 22%, но снизить выплаты в страховые фонды (пенсионный, соц- и медстрах). Но от второй части идеи отказались, а вот первую — в смягченном варианте — хотят ввести.

А еще собираются упразднить льготный 10%-ный НДС, им сейчас пользуются производители продовольствия, лекарств, книг и детских товаров.

Что это значит в практическом смысле? Не нужно быть матерым финансистом, чтобы понять: производители "зашьют" повышение издержек в цены. То есть в конечном счете заплатит потребитель, у которого и так последние четыре года проблемы с доходами. Про жителей Алтайского края с их самыми низкими зарплатами в стране и говорить нечего — их финансовая мощь, конечно, больше всех сгодится для прорыва.

Решение по НДС пока не принято. Может быть, его и не примут. В конце концов, совсем недавно обсуждалось введение налога с продаж и рост НДФЛ с 13 до 15%. От идеи вроде бы отказались. Но ощущение, что 8 трлн не упадут с неба и их не пожертвуют государству самые богатые жители страны, все-таки есть. Более того, бизнесмены из списка Forbes совершенно не стесняются просить помощи за наш счет.

После введения последних санкций "Русал" Олега Дерипаски, "Ренова" Виктора Вексельберга, "Силовые машины" Алексея Мордашова и другие попросили у государства 100 млрд рублей! И им пообещали.

А на днях Олег Дерипаска предложил ряд мер, которые должны помочь его компании. Все бы ничего, но если воплотить их в реальность, то цены на электроэнергию в Сибири возрастут процентов на 12–14%, а у иркутян еще и тарифы на ЖКХ взлетят, сообщил "Коммерсант". К предложениям Дерипаски отнеслись сдержанно, вовсе не факт, что их примут. Но одно-то очевидно — сам "крупняк" жертвовать стране ничего не собирается.

Конечно, рост НДС — не единственная мера, которую собираются предпринять, чтобы найти 8 трлн. Есть еще повышение пенсионного возраста, например. Но и наличие этой суммы, говорят эксперты, вовсе не гарантирует светлое будущее. На недавнем питерском экономическом форуме с пламенной речью на эту тему выступил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

"Нам нужно решать системные вопросы, а не искать 8 трлн, — сказал он. — Говорить о том, что мы можем исправить наше образование или здравоохранение, залив их деньгами, бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно — дадим возможность более эффективно их воровать".